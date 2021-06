L'APPUNTAMENTO

I fiori, i colori e una nuova location. Sabato e domenica, riparte l'edizione numero 23 del Flower Show, non più ai giardini del Frontone ma a quelli del Santa Giuliana. Una due giorni che permetterà ai visitatori più esperti e ai nuovi appassionati di scoprire in anteprima nazionale le novità del settore e di incontrare i migliori collezionisti e produttori di rarità botaniche. L'edizione, ovviamente all'insegna della sicurezza riguardo alle normative anti Covid, e che per la prima volta si terrà a giugno, sarà interamente dedicata alle varietà più affascinanti che raggiungono il loro massimo splendore nel periodo primaverile-estivo.

LA RIPARTENZA

«Ventitré edizioni ha detto Lucia Boccolini, amministratore di Magenta Events e organizzatrice dell'evento -, ma la prossima sarà come se fosse una prima dato il cambio di location. Tutti hanno creduto in questa ripartenza». Per l'assessore al Commercio Clara Pastorelli, l'iniziativa è «un ulteriore messaggio per la ripartenza della città, che ricomincia con i grandi eventi». Anche per l'assessore al Turismo, Gabriele Giottoli, «questi eventi danno grandi segnali».

MOSTRA MERCATO

Sessantacinque produttori e artigiani provenienti da tutta Italia, che daranno la possibilità ai visitatori di seguire anche numerosissimi corsi gratuiti sul giardinaggio, sul mondo dell'artigianato e incontri tematici sul mondo del verde. E, soprattutto, tante novità sia per gli appassionati del green che ai neofiti del pollice verde. Rose da collezione di ogni genere, piante grasse, piante acquatiche, piante carnivore, ortensie, bulbi, piante perenni tra le più particolari, salvie ornamentali, tillandsie, peperoncini di ogni tipo, gli irreperibili kokedama, erbacee, mediterranee e ornamentali di tutti i generi, aromatiche a volontà, bonsai, e molto altro ancora.

CORSI

La varietà di corsi e workshop a cui iscriversi è molto ricca: si potrà assistere a corsi specializzati su piante carnivore, sulle aromatiche più particolari e i loro usi meno conosciuti, a dimostrazioni pratiche di cura e manutenzione dei bonsai, si potrà imparare come ricreare il proprio laghetto con le piante acquatiche, corsi sulla coltivazione dell'orto perfetto. Spazio anche a show cooking con i fiori, e al bon ton in giardino con tutte le sue regole legate all'apparecchiatura, alle decorazioni floreali, all'abbigliamento e ai perfetti abbinamenti cromatici.

E visite guidate allo studio Moretti Caselli, museo laboratorio di vetrate artistiche (info e prenotazioni 371/3116801 anche su whatsapp). E tantissimi corsi e laboratori dedicati ai più piccoli. Non mancheranno poi gli appuntamenti culturali gestiti dal Dipartimento di Scienze Agrarie dell'ateneo perugino. Per tutti gli appuntamenti www.perugiaflowershow.com

Cristiana Mapelli



Mercoledì 16 Giugno 2021, 05:01