L'APPUNTAMENTO

GUBBIO La storia di Giorgio Perlasca ha lasciato il segno e alle giovani generazioni la racconta sempre con passione il figlio Franco, che oggi in videoconferenza incontra gli studenti del polo liceale Giuseppe Mazzatinti, tra gli eventi in occasione della Giornata della Memoria (martedì scorso il videoincontro con Gioia Bartali, nipote del grande ciclista Gino Bartali).

Saranno collegate le classi quinte degli indirizzi Classico, Scientifico e Scienze Umane, oltre alle prime dello Scientifico. A Giorgio Perlasca, scomparso nel 1992, si lega una pagina lasciata in eredità dalla seconda guerra mondiale. Il commerciante, nell'inverno del 1944, fingendosi console generale spagnolo salvò la vita di oltre cinquemila ebrei ungheresi, strappandoli alla deportazione nazista. La sua vicenda è rimasta sconosciuta fino al 1980 quando colpito da un ictus consegnò alla sua famiglia un memoriale invitandola a non divulgarlo, poi nell'87 alcune donne ebree ungheresi in Israele rintracciarono Perlasca e divulgarono la sua storia di coraggio e solidarietà. La sua vicenda è stata raccontata dai giornalisti Enrico Deaglio, nel libro La banalità del bene, e Giovanni Minoli nella trasmissione tv Mixer, oltre a una fiction di successo interpretata da Luca Zingaretti. Perlasca è stato dichiarato Giusto tra le Nazioni nel 1989 e insignito dal governo italiano dell'onorificenza di Grande Ufficiale nel 91, quando il Senato ha approvato un vitalizio annuo che lui ha rifiutato. Su iniziativa del figlio Franco, è stata istituita la Fondazione Giorgio Perlasca. Alla videoconferenza interverrà il sindaco Filippo Mario Stirati. Massimo Boccucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA