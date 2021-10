Venerdì 29 Ottobre 2021, 05:02

L'APPUNTAMENTO

GUALDO TADINO Arte, fuoco e ceralacca, questo l'evocativo titolo di una mostra di sigilli, in corso nella suggestiva Rocca Flea fino al 30 gennaio. Gli oggetti esposti appartengono alla Collezione Francesco Allegrucci, bibliofilo, raffinato collezionista di libri, stampe antiche, globi, carte nautiche, non più tra di noi.

Una mostra che sta riscuotendo tanto successo, perché unica nel suo genere in quanto offre a cultori, appassionati e ai curiosi, una cinquantina di artistici sigilli accompagnati da documenti che attestano le diverse forme in cui era effettuata la sigillatura tra i secoli XVII e XIX. Non mancano interessanti patenti nobiliari, per l'esattezza tre di provenienza asburgica, insieme a impronte di cera pendenti in teca e del tipo definito sotto carta, impressioni sigillari su ceralacca e i più recenti timbri a inchiostro.

L'evento proposto da Barbara Bettelli in memoria del marito Francesco Allegrucci, è stato curato da Anna Nancy Rozzi, una vera esperta in quanto responsabile del Museo del Sigillo, considerato dagli studiosi di sfragistica un unicum a livello mondiale. Ha coordinato il tutto Catia Monacelli, direttore del Polo Museale Tagino. La mostra gode del patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, del contributo della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Umbria.

«I sigilli collezionati da Francesco ricorda la moglie Barbara che organizzando la mostra ha voluto onorare la memoria del marito intendevano, nelle sue intenzioni, ricordare la pratica di sigillare che esiste fin dall'antichità più remota». I sigilli, infatti, originari della Mesopotamia, sono sempre stati custodi del mistero. Nasce in questa considerazione il fascino della mostra Arte fuoco ceralacca. Il re imprime il suo sigillo sui documenti che contengono le sue decisioni e che devono rimanere segreti fino alla promulgazione. Quindi simbolo di potere e di autorità. Un sigillo impedisce che il documento sia reso noto prima del dovuto. Apporre un sigillo infatti significa nascondere, quindi assicurarsi segretezza. Il sigillo ha certificato e tutelato per millenni beni materiali e ruoli sociali. Le matrici dei sigilli sono state destinate a lasciare la propria impronta su argilla, cera, piombo e ceralacca, di concerto anche le impugnature si sono spesso trasformate in preziosi complementi da scrivania, ricercati oggetti da collezione. E nella Rocca Flea ci sono nobili esempi. La mostra è aperta al pubblico da giovedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Luigi Foglietti

