Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:00

L'APPUNTAMENTO

Con un progetto speciale dal titolo eloquente, E quindi uscimmo a riveder le stelle, il Festival delle Nazioni celebra il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri. Lo spettacolo, a Città di Castello, nella chiesa di San Domenico alle 21, vede impegnato l'attore Ivano Marescotti nella lettura di testi dall'Inferno in un dialogo con le musiche di Daniele Furlati, commissionate per l'occasione ed eseguite in prima assoluta dall'Ensemble Suono Giallo: Claudia Giottoli, flauto, Michele Bianchini, sassofono, Gianni Maestrucci, percussioni, Giacomo Piermatti, contrabbasso, Simone Nocchi, pianoforte.

«Interpreto alcuni canti della Divina Commedia e brani dalla Vita nuova, nonché testi dal mio spettacolo teatrale Dante, un patàca», spiega Marescotti. «Le letture avranno un'introduzione spettacolare sulla vita di Dante con brani dalle Trecentonovelle del Sacchetti, scritte nel XIV secolo, e del Boccaccio per conoscere la fama, nei secoli, del sommo poeta e della sua opera», aggiunge. «La Commedia dantesca è fatta di canti ed è pensata per una recitazione a voce alta ed in ascolto collettivo, caliamo Dante tra la gente ed eleviamo la gente alle altezze dantesche per assaporarne la poesia, la potenza dell'endecasillabo, la bellezza delle rime, della voce, della musicalità».

Partendo da queste premesse, «trascureremo la spiegazione dei miti e dei personaggi per concentrarci sulla poesia e sulla narrazione del viaggio dantesco, nonché sugli aspetti umoristici, unendo lalto dantesco ed il basso in brevi appendici in dialetto romagnolo». Aggiunge Daniele Furlati: «Ho definitivamente stabilito di restare con la musica sempre fuori dall'Inferno, un'intuizione consolidata dalla magnifica tavola di Gustavo Dorè che mostra Dante e Virgilio sopra la porta infernale in relazione al primo verso del canto terzo: Per me si va nella città dolente...».

Walter Rondoni