Sabato 25 Settembre 2021, 05:01

L'APPUNTAMENTO

ASSISI Anche un videomessaggio di Papa Francesco è atteso in occasione dell'appuntamento internazionale The Economy of Francesco («EoF») il prossimo 2 ottobre ad Assisi, in diretta streaming con i giovani collegati dai cinque continenti. Ad oggi sono oltre 30 le città (tra cui Shangai, Bogotà, Nairobi, Washington) in tutto il mondo che ospiteranno contemporaneamente un evento. Al termine l'incontro online globale dalla città di San Francesco sul canale YouTube di EoF. Il secondo appuntamento per imprenditori, economisti e «changemaker» ideato per condividere percorsi nuovi in attesa di incontrare Papa Francesco ad Assisi nell'autunno del 2022. Povertà, finanza, lavoro, ecologia e impresa, ma anche spiritualità e fraternità, questi i temi principali perché, riprendendo le parole di Papa Francesco: «Non sarà possibile impegnarsi in grandi cose solo secondo una prospettiva teorica o individuale senza uno spirito che vi animi, senza alcune motivazioni interiori che diano senso, senza un'appartenenza e un radicamento che diano respiro all'azione personale e comunitaria».

