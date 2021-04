27 Aprile 2021

IL PROBLEMA

CITTÀ DELLA PIEVE «Riorganizzazione della sanità del Trasimeno, all'appello manca il progetto del presidio di Area Disagiata cittadin». Il Comitato locale per il Diritto alla Salute Art.33 tira per la giacca il sindaco Fausto Risini, chiedendo lumi sulla situazione sanitaria del comprensorio con tanto di lettera aperta inviata anche all'Unione dei Comuni del Trasimeno e ai consiglieri regionali Eugenio Rondini, Marco Squarta, Simona Meloni, Andrea Fora, Eleonora Pace e Francesca Peppucci. «I cittadini hanno dubbi sulla questione e in particolare sul ruolo di Città della Pieve - dice la portavoce del Comitato, Elda Cannarsa - nella sezione Salute dei progetti proposti nel Recovery Plan dell'Umbria, si parla di realizzazione dell'ospedale di Narni-Amelia, quello nuovo di Terni, dove si vuole realizzare la Casa della salute, del nuovo centro salute a Castiglione del Lago e della realizzazione del Polo unico del Trasimeno. Tutto bene, soprattutto per il nuovo Polo Unico del Trasimeno, ma ci chiediamo come mai non si faccia menzione del presidio di Area Disagiata di Città della Pieve, struttura che, unitamente al Polo Unico, compare nella mozione presentata dai sindaci del Trasimeno, approvata all'unanimità dal consiglio regionale il 18 febbraio scorso».

Il Comitato incalza sulla questione e riporta la posizione «di molti cittadini che hanno manifestato perplessità e timore circa la funzione che andrà a svolgere la struttura cittadina in ristrutturazione dal 2017». Con lo stesso comitato che si dice perplesso, tra l'altro «su come mai si stia procedendo allo smantellamento delle sale operatorie dell'ex ospedale di Città della Pieve proprio in questo momento in cui il Covid ha preso il sopravvento su qualunque altra procedura sanitaria e se questo possa interferire con la realizzazione del Presidio di Area disagiata».

S.Can.

