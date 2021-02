L'APPELLO

«Fate qualcosa, prima che quel poco di buono che ci rimane sparisca». Un cuoco scrive al presidente del consiglio regionale chiedendo un aiuto per una categoria in fortissima difficoltà. Lo fa raccontando la sua esperienza personale, il suo percorso, il suo impegno quotidiano e le difficoltà che sta vivendo nel periodo della crisi scatenata dalla pandemia. A scrivere è Michele Radicchia (nella foto) che fa «parte di quei cittadini che devono lavorare per poter vivere, e che spesso cercano di andare oltre la propria cognizione fisica e salutare per assicurare un servizio ineccepibile e far sorridere tutti coloro che intenzionalmente decidono di spendere i loro soldi, magari anche rinunciando ad altro».

Nella lettera Radicchia parla dell'evoluzione della ristorazione degli ultimi anni e di quanto è stato chiesto alla categoria nel periodo di pandemia. «Adesso siamo chiamati a restare in disparte, a fare meno, a contingentare il nostro lavoro. Restiamo chiusi, dobbiamo farlo, facciamo parte del meccanismo. Come tantissime altre persone, al momento, non lavoro, sono in cassa integrazione, e dovrei ringraziare per questo aiuto straordinario che è stato aperto a tutti. Lo farei volentieri, se non che sono mesi che io, come tanti miei colleghi, stiamo aspettando questi soldi ed intanto le bollette, gli affitti, il mutuo, le rate continuano ad arrivare, ma la cassa integrazione no».

