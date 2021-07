Venerdì 30 Luglio 2021, 05:01

L'ANNUNCIO

GUBBIO Si sapeva che sarebbe finita così, perché nessuno aveva la benché minima intenzione di prendersi la responsabilità, lasciandola interamente al governo Draghi, al di là dell'umore ceraiolo. L'11 settembre non ci sarà la Festa dei Ceri straordinaria. Se ne riparla per il 15 maggio 2022 aspettando gli eventi legati alla gestione della pandemia. Il sindaco Filippo Mario Stirati è uscito allo scoperto troncando ogni aspettativa popolare: «Lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 per la risalita dei contagi da Coronavirus, dovuta anche alla diffusione della variante Delta, e la conseguente necessità di andare avanti con la campagna vaccinale». Pur introducendo il green pass, il governo ha confermato il distanziamento sociale prospettando altri mesi di limiti e restrizioni.

«In questo contesto normativo - osserva Stirati -, come primo cittadino e responsabile della sicurezza pubblica ma anche come eugubino ceraiolo, credo sia un obbligo morale evitare situazioni pericolose e innaturali, legate a un'eventuale Festa dei Ceri in una data straordinaria. Nel corso delle riunioni svolte con le componenti ceraiole, i Capitani e i Capodieci, è da subito emerso che la Festa dei Ceri è un'espressione libera e gioiosa di una profonda devozione comunitaria e pertanto non può prevedere condizioni che limitino l'assembramento, il dinamismo e la spontaneità».

Il sindaco parla di «ferita aperta e dolorosa» nel non dare seguito «all'espressione dei numerosi eugubini che con forza e responsabilità hanno chiesto di monitorare e valutare sino all'ultimo possibilità concrete per una festa straordinaria a settembre. Se a Giugno le speranze di un contesto pandemico in miglioramento erano concrete, ora il quadro normativo adottato in questi giorni costringe a un nuovo atto di responsabilità della comunità». Viene fatto un parallelo con altre rinunce delle tradizioni, come a Siena, Viterbo e Sassari. Stirati promette di lavorare per il maggio 2022, volendo «a ogni costo esorcizzare una terza rinuncia consecutiva, partendo con forte anticipo così da valutare tutte le esigenze e indicazioni».

A nulla sono valsi, dunque, sondaggi e riunioni che hanno visto mobilitati i Capodieci, Alessandro Nicchi di Sant'Ubaldo, Fabio Uccellani di San Giorgio e Andrea Tomassini di Sant'Antonio. I ceraioli per larghissima parte si sono fatti interpreti della volontà di tornare a vivere anche la tradizione più radicata come reazione alla pandemia.

Massimo Boccucci