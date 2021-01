L'ANNIVERSARIO

GUBBIO Celebrazioni in cantiere per Don Matteo, la fortunata serie tv di Rai Uno prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei in collaborazione con Rai Fiction, il cui primo episodio venne trasmesso il 7 gennaio 2000.

Il sindaco Filippo Mario Stirati si è attivato con la produzione e la Rai per trovare un'occasione e una ribalta: «La pandemia ci ha condizionato, ci stavamo già pensando. Abbiamo riattivato canali e rapporti che andranno coordinati al meglio, trovando un'occasione magari collegata alla proiezione di immagini e momenti legati alle serie e sul set con incontri, premi e altri momenti che hanno caratterizzato questo lungo percorso nel ricostruire la storia di questa splendida vicenda. I personaggi hanno mantenuto rapporti speciali con la città, come Terence Hill e Flavio Insinna, tra empiatia e amicizia. Bisogna ritrovarsi per ricordare e guardare anche avanti. Non escludo un ritorno nella fiction e ci candidiamo anche per altre avventure. Abbiamo toccato con mano cosa significa per la promozione turistica e la crescita del tessuto».

Il legame resta molto forte anche perché l'attore protagonista Terence Hill è cittadino onorario dal 28 febbraio 2014, quando a palazzo Pretorio gli venne conferito il riconoscimento dal commissario straordinario del Comune Maria Luisa D'Alessandro, e Flavio Insinna (sul set per cinque serie) che nel 2017 ha ricevuto il Premio Bandiera dagli Sbandieratori. Gubbio è tornata per quattro minuti il 10 marzo 2016 nel legame che parte da lontano, ricordando i primordi del progetto che risalgono al 1998 da un'idea del regista Enrico Oldoini, con la scelta di Gubbio per l'ambientazione seguita dall'allora sindaco Ubaldo Corazzi e dal successore Orfeo Goracci, che ora come consigliere comunale di minoranza ha presentato un ordine del giorno sul ventennale con il voto favorevole dell'assemblea dopo una modifica in terza commissione. Risale al 2013 il trasloco a Spoleto col sindaco Diego Guerrini travolto dalle polemiche.

A Gubbio sono state girate otto delle dodici serie, che complessivamente hanno visto 255 episodi, con repliche trasmesse da Rai Uno, Rai Premium e San Marino Rtv, oltre alla presenza stabile sulla piattaforma RaiPlay. Durante l'ideazione il titolo era Il diavolo e l'acqua santa e pensavano a Lino Banfi o Giancarlo Magalli, pure perché Terence Hill si preparava a interpretare il ruolo di sacerdote-investigatore per Mediaset nel progetto poi saltato. A quel punto la Lux Vide ha chiesto a Terence Hill. Nella sceneggiatura provvisoria il protagonista si chiamava Teodoro, ma proprio Terence Hill fece cambiare con Matteo recitando per la prima volta con la sua voce originale.

