Giovedì 30 Settembre 2021, 05:01

LA PROPOSTA

CITTA' DI CASTELLO Sanità ed occupazione, mobilitati i sindacati dell'Altotevere. Sono più di tremila, esattamente 3112, le firme consegnate ieri mattina al presidente del consiglio regionale Marco Squarta. Le hanno raccolte sul territorio, quasi in una campagna porta a porta, Cgil, Cisl, Uil, insieme alle leghe dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil. Tutti insieme chiedono la realizzazione di una Casa della salute per l'Altotevere all'ex ospedale di Città di Castello. «E' un risultato molto importante non solo per il sindacato, ma anche per l'intero comprensorio: la Casa della salute è uno strumento potente della sanità territoriale che aggrega servizi di base, prevenzione, diagnostica in un unico luogo», commentano Fabrizio Fratini, Antonello Paccavia, Sandro Belletti, responsabili di zona delle tre organizzazioni. «Abbiamo individuato la sede all'ex ospedale, una struttura da troppo tempo in disuso che merita assolutamente di essere recuperata anche per la sua centralità».

Adesso il presidente Squarta si attiverà nelle modalità previste dallo statuto regionale per dare un seguito alla volontà popolare espressa con una larghissima adesione all'iniziativa. Tutto è cominciato a giugno con un flash mob in largo Monsignor Giovanni Muzi, al rione Prato, per lanciare la petizione portata avanti in punti di raccolta via via aperti a Città di Castello, Trestina, Umbertide, Lama, San Giustino.

E in queste stesse ore Sic Cgil e Fistel Cisl, insieme ai lavoratori ed alle lavoratrici interessati, stanno cercando chiarezza sui rumors che si rincorrono da circa sei mesi a proposito del trasferimento da Città di Castello a Fossato di Vico dei dipendenti dell'ex Fisadorelli, importante realtà del settore cartotecnico. «Voci che aumentano la preoccupazione ed i timori del personale coinvolto», sottolineano gli interessati. Una cinquantina di unità «altamente qualificata, con un'anzianità aziendale media di oltre 25 anni, che proprio in virtù dell'alta professionalizzazione in mancanza di certezze sul futuro ha già cominciato a guardare altrove».

Tanto è vero che nell'ultimo periodo, rivelano i sindacati, si sono registrate numerose dimissioni, fonte di «problemi e difficoltà lavorative ed anche di prospettiva». Mentre, nei diversi incontri cui hanno partecipato anche le Rsu, la direzione dell'ex Fisadorelli non avrebbe mai nascosto né smentito che una delle ipotesi del piano industriale fosse lo spostamento delle produzioni. «Al fine di evitare equivoci teniamo a precisare che l'azienda è in salute ed ha ordinativi, dunque non si tratta di una crisi, ma di una scelta a nostro modo di vedere sbagliata che potrebbe comportare anche un ulteriore impoverimento del tessuto produttivo tifernate», avvertono Sic Cgil e Fistel Cisl.

Walter Rondoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA