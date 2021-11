Martedì 23 Novembre 2021, 05:01

L'ALLERTA

Sempre più giovani. E sempre più indifesi. Le vittime anzitutto, ma anche i carnefici. Che spesso non hanno piena consapevolezza di quanto possa essere devastante ciò che stanno combinando.

Giovanissimi e social network: il tema è complesso e delicatissimo, anche perché l'età di accesso ai social e di relative possibilità che un ragazzino possa essere vittima di odio e bullismo da parte dei coetanei sono sempre più basse. Quindici anni per lo più, ma siamo ormai anche sotto i quattordici. «Mia figlia ha appena dodici anni e le prese in giro da parte di alcuni amici su un gruppo whatsapp le stanno rovinando la vita» racconta una madre perugina preoccupata. Per Sofia (nome di fantasia) e per tanti altri ragazzi scendono così in campo gli esperti della polizia postale wattraverso la campagna educativa itinerante «Una vita da social» realizzata dalla polizia di Stato in collaborazione con il ministero dell'Istruzione, il cui truck ieri ha fatto tappa in piazza IV Novembre per ospitare alcune classi della scuola San Paolo. A visitare il mezzo dedicato all'iniziativa sono stati il prefetto Armando Gradone e il questore Giuseppe Bellassai, insieme all'assessore Luca Merli. Ad accoglierli la dirigente del Compartimento della polizia Postale dell'Umbria Michela Sambuchi. Obiettivo di «Una vita da social» è di prevenire episodi di violenza, vessazione, diffamazione, molestie online, attraverso un'opera di responsabilizzazione in merito all'uso della «parola».

«I genitori - ha detto Gradone - fanno sempre più fatica a guidare i figli nell'uso corretto dei social e quindi si pone un problema di crescita di consapevolezza. All'età dei ragazzi adolescenti ai quali si si rivolge l'iniziativa la percezione del pericolo non è ancora presente e non può esserlo. C'è però anche un problema che riguarda la crescita degli adulti dei pericoli che si annidano nella rete».

Il questore ha quindi sottolineato che «diventano sempre di più i reati collegati a un uso distorto della Rete». «Mi pare - ha aggiunto - ci sia un problema di educazione all'utilizzo di un mondo quale quello del web del quale sicuramente non possiamo più fare a meno ma che presente rischi sotto gli occhi di tutti. Soprattutto per i ragazzi e i più giovani. La polizia è impegnata in un'opera di educazione complessiva dei giovani studenti assieme a tutti gli altri enti che si occupano della formazione culturale delle giovani generazioni».

«Il cyberbullismo è in evoluzione, ora è vissuto interamente nella rete - sottolinea la dirigente Sambuchi -. Il soggetto preso di mira viene escluso nei gruppi whatsapp, spesso le persone vittime creano profili falsi per seguire i singoli like, commenti e follower sui social. È un fenomeno in ascesa e quando andiamo nelle scuole per gli incontri con i ragazzi si percepisce dalle loro domande quanto in molti casi lo possano vivere da vicino. Di certo lo sforzo è massimo anche da parte di insegnanti e presidi, con cui abbiamo un rapporto strettissimo. Ma non è ancora facile riconoscere subito certe situazioni».

Michele Milletti