Martedì 24 Agosto 2021, 05:01

L'ALLERTA

Movida selvaggia. Quella che cessa di essere una risorsa per la città e diventa fonte di problemi. Dopo qualche settimana di relativa calma, nel week end appena trascorso sono tornati gli eccessi di giovani e giovanissimi col bere, i rumori e gli imbrattamenti di palazzi e auto dei residenti. Che, preoccupati che la situazione possa tornare velocemente ai livelli di guardia di giugno e luglio, soprattutto nella notte tra sabato e domenica sono passati al contrattacco. Chiamando le forze dell'ordine per richieste di intervento e anche affacciandosi alle finestre e chiedendo ai ragazzi di farla finita.

Proprio nel corso di una di queste situazioni un ragazzo, dopo aver subito assieme a un gruppo di persone le lamentele da parte di alcuni residenti di piazza Ansidei, ha iniziato a inveire contro di loro. Che a quel punto hanno chiamato gli agenti della squadra volante. All'invito ad abbassare i toni, ad usare un linguaggio appropriato e ad avvicinarsi per essere identificato, il ragazzo ha cominciato a prendersi gioco degli agenti, apostrofandoli come degli «infami» per poi scappare via. Dopo un improvviso inseguimento appiedato, il ragazzo è stato raggiunto dagli agenti verso cui ha sferrato dei colpi e ha colpito un agente alla mano con un forte calcio. I controlli effettuati hanno fatto emergere che il ragazzo a 22 anni ha già diversi precedenti e che aveva nei pantaloni tre involucri di marijuana. Nella giornata di ieri si è tenuto il processo per direttissima che ha convalidato l'arresto del ragazzo e disposto l'obbligo di dimora nel luogo di residenza.

A FONTIVEGGE

Dal centro a Fontivegge, la movida sregolata colpisce ancora. In questo caso si tratta di un 36enne tunisino che, in evidente stato di alterazione alcolica, si è messo improvvisamente a urlare in mezzo alla strada con un'altra persona. Immediate sono partite le telefonate di protesta da parte di alcuni residenti, con immediato intervento da parte dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Perugia. Come i poliziotti in centro, anche in questo caso i militari hanno avuto il loro da fare per poter controllare il tunisino, che ha cercato in tutti i modi di eludere gli approfondimenti da parte dei militari. Il motivo è presto detto: l'uomo a Perugia non può starci. Lo scorso 26 gennaio infatti è stato oggetto di un provvedimento di espulsione da parte del questore. A carico del cittadino tunisino è stata quindi redatta un'informativa di reato prontamente trasmessa alla procura della Repubblica perugina.

Egle Priolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA