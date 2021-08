Mercoledì 25 Agosto 2021, 05:01

L'ALLERTA

Le truffe telefoniche? Non si sono stoppate con la pandemia, ma invece complice la lunga cattività in casa si sono moltiplicate. Ma ci sono modi per difendersi? Oltre alle segnalazioni alla polizia postale, i consigli arrivano anche dalla piattaforma digitale Trustpilot, che ricorda come a causa dei tanti dati personali che ospitano, non c'è da stupirsi che i telefoni siano oggi uno dei principali veicoli di truffa. «Il phishing, infatti si spiega -, non avviene più solo attraverso e-mail, ma anche attraverso i cellulari. Crescono di giorno in giorno le truffe telefoniche di chi finge di essere una banca, una società di servizi, un'agenzia governativa, o un'altra organizzazione affidabile che cerca di ingannare i consumatori, cercando di carpire le loro informazioni personali». Tra le truffe più comuni, sono in aumento i messaggi automatici, via sms o anche via WhatsApp, di chi sostiene ci sia un'attività sospetta su un conto o un problema con un pagamento. A volte, il solo rispondere a questi messaggi «può portare il mittente a cercare di installare malware dannosi sul telefono della vittima». Se si riceve un messaggio di testo sospetto, quindi, è essenziale verificare il numero di telefono con l'azienda che sostiene di aver mandato il messaggio in caso di plausibilità, o cancellare il messaggio. In aumento anche le segnalazioni di App ingannevoli (attenzione quindi a chi le sviluppa) e di truffe via robocall, ossia quando, rispondendo al telefono, si viene accolti da un messaggio registrato. «L'obiettivo di queste chiamate, spesso ricorda Trustpilot -, è quello di far rispondere il consumatore con un sì a domande anche banali, per registrare la sua voce e poi usarla per autorizzare addebiti a nome dello stesso. In questi casi, se non si conosce il numero del chiamante e si viene accolti da una voce registrata, il miglior consiglio è quello di riattaccare». Il Messaggero ha più volte descritto poi la truffa dello squillo, con telefonate da numeri sconosciuti, spesso con prefisso straniero, in cui si fa affidamento sulla curiosità: si richiama e si rischia di pagare centinaia di euro per la telefonata a vantaggio del truffatore. Le più allarmanti, comunque, sono quelle con persone in carne e ossa che al telefono beffando spesso i più anziani - cercano di spacciarsi per qualcuno di affidabile per ottenere informazioni personali. È importante non rilasciare mai informazioni personali o finanziarie a qualcuno per telefono «a meno che non si possa verificare che questa persona sia un rappresentante legittimo dell'azienda che dice di rappresentare». «Domandare Chi sta chiamando e perché? può sembrare banale insiste Trustpilot -, ma chiedere a qualcuno una verifica della sua identità, l'affiliazione alla società per cui telefona e la sua posizione è sufficiente a spaventare alcuni truffatori».

E. Prio.