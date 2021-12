Lunedì 20 Dicembre 2021, 05:01

L'ALLERTA

Furti choc, l'ondata colpisce anche i religiosi. Notizia di qualche giorno fa. Secondo quanto si apprende, nei giorni scorsi una residenza di religiosi nell'hinterland cittadino sarebbe stata infatti presa d'assalto e colpita da una banda così tanto senza scrupoli da non salvaguardare nemmeno i religiosi.

Stando alle testimonianze, i banditi avrebbero trovato il modo per entrare e portare via quanto sono riusciti a rubare senza che i religiosi se ne siano accorti. Cosa avvenuta solo dopo che i ladri se ne erano andati, quando è stata fatta la conta dei danni e dato l'allarme.

Esempio ulteriore di come quella dei furti continui ad essere un'emergenza e lo sarà inevitabilmente nei giorni che conducono alle feste di Natale. «Sulla questione abbiamo messo a punto un piano di interventi ad hoc anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, che possono essere decisive» ha detto venerdì scorso il questore, Giuseppe Bellassai, al Messaggero. e per la giornata di oggi è previsto in questura il varo ufficiale di misure di sicurezza e prevenzione proprio sul fronte dei furti.

AREE COLPITE

Tornando all'assalto ai religiosi, non è da escludere come possa trattarsi degli stessi criminali che in queste settimane stanno colpendo nella zona dei Ponti e in particolare nell'area di Ponte Felcino, Villa Pitignano e Piccione dal momento proprio che il convento in questione non è lontano proprio da questa area. I residenti in particolare della zona di Villa Pitignano sono da diverso tempo in subbuglio per le segnalazioni di furti che si susseguono nella zona e nella giornata di sabato, come annunciato, hanno avuto un confronto con l'assessore comunale alla sicurezza, Luca Merli.

Secondo quanto si apprende, la paura principale risiede nel fatto che prima o poi i ladri possano trovarsi a tu per tu con le persone in casa, magari anche bambini, visto il continuo ripetersi di raid nelle abitazioni.

Intanto, oltre a chiedere al Comune più illuminazione e qualche telecamera di sicurezza (cose che paiono di non facilissima realizzazione in questo momento) i residenti si sono attivati per riunire più persone possibile in una grande chat su whatsapp che raccolga i residenti proprio della zona che va da Ponte Felcino a Villa Pitignano, fino a Piccione e Bosco.

Continua lo stato d'emergenza furti anche per i residenti della zona che va da San Sisto fino a San Mariano. Nonostante negli ultimi giorni non si abbia notizia di particolari assalti da parte dei ladri, l'attenzione resta sempre massima da parte dei residenti, così come altrettanto massima resta l'attenzione nella zona di Prepo e via Settevalli dopo una mini quanto intensa ondata di furti andata in scena nei giorni scorsi.

