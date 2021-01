VITA DI QUARTIERE

Nella zona più calda della città, Fontivegge, l'allerta per il degrado rimane alta. E mentre cresce l'attesa per il rilancio disegnato con i progetti del Bando Periferie e Agenda Urbana, più di uno spiraglio di luce, continua a tirare forte aria di preoccupazione pure nella fascia limitrofa alla stazione. Soprattutto nell'asse che si estende da piazza Fonti di Veggio (dove martedì c'è stato un incendio in un palazzo, con un super intervento di vigili del fuoco, polizia e 118 e pure alcune famiglie evacuate) fino a via XX Settembre. E a parlare di più di qualche segnale di allarme sono, ancora una volta, gli stessi residenti.

IL PUNTO

«Il degrado si sta pericolosamente estendendo anche alle aree limitrofe di Fontivegge», racconta al Messaggero Andrea Fais, residente della zona di via XX Settembre ricordando che di questo se ne era parlato già negli anni scorsi, quando è iniziata l'operazione rilancio dell'area che circonda la stazione. Per questo sono stati più volte chiesti «al sindaco e alla polizia locale adeguati e più rigorosi controlli». Controlli che continuano ad essere in testa agli appelli di chi vive in quella zona e che tocca con mano le problematiche. Come due raid a danno di attività commerciali, lo scorso settembre, nella zona di via Birago, oppure gli scippi che stanno interessando via XX Settembre (l'ultimo nella sera di San Silvestro). «Parliamo di strade residenziali, globalmente molto più tranquille e decorose rispetto alle aree a ridosso della stazione. Del resto non era difficile ipotizzare che i confini del degrado si sarebbero ben presto estesi». I cittadini, raccontano, hanno riscontrato anche tante violazioni al regolamento di polizia urbana: «Dall'uso della Fonte di Veggio per scopi diversi da quelli potabili, al bivacco nel parco della Verbanella; dalla soddisfazione di bisogni corporali in aree pubbliche all'intralcio veicolare nel vicolo senza uscita, ma con ingressi garage e magazzino, di via del Bucaccio». C'è anche la piaga dell'abbandono di rifiuti su strade e marciapiedi in via del Bucaccio, via San Prospero, via Oddi Sforza e piazza Fonti di Veggio, area dove si fa sentire a ripetizione il problema delle strutture abbandonate. E poi danni alla segnaletica ed elementi di arredo urbano, mancato decoro all'esterno di edifici e fabbricati e terreni incolti abbandonati. Insomma, tanti fronti delicati su cui i cittadini chiedono più controllo e di sapere, quando sarà presentata l'annuale relazione della polizia locale in consiglio comunale (come previsto dal regolamento) quanto è stato fatto per quelle zone ritenute critiche da chi ci abita. «Comprendiamo le difficoltà oggettive, come la carenza di organico, ma la sicurezza e il decoro di un capOEoluogo di regione non possono essere gestiti in questo modo».

IL COMUNE

Proprio in fatto di controlli, l'assessore comunale con delega alla Sicurezza Luca Merli, anche a seguito delle segnalazioni dei cittadini, ha manifestato la volontà di rapportarsi con la questura per fare un punto sulla situazione.

Riccardo Gasperini

