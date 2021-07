Sabato 31 Luglio 2021, 05:01

L'ALLERTA

Continua l'emergenza furti: prima i raid denunciati dai residenti di Case Nuove lo scorso fine settimana con tanto di spari in aria da parte di un ex carabiniere per mettere in fuga i ladri («sono almeno dieci giorni che colpiscono nel quartiere»), poi l'allarme nella zona della Trinità e Villa Pitignano e nelle ultime ore di nuovo Case Nuove. Nella notte tra giovedì e venerdì alcuni residenti hanno infatti segnalato almeno un altro paio di raid messi a segno, con i banditi che imperversano per le strade del quartiere. Stessi residenti che hanno attivato anche i canali social per mettere nella massima allerta vicini e conoscenti.

Una situazione difficile, specie con i giorni delle partenze per le vacanze in arrivo, cui i carabinieri stanno dando una risposta specifica. Proprio nell'ottica di fungere da deterrente per i ladri, e magari riuscire anche a beccarne qualcuno, i militari dell'Arma in questi giorni stanno dando un fortissimo impulso al controllo del territorio. In questo contesto, tra le decine di persone controllate ne sono state denunciate tre ma soprattutto è stato rintracciato un tunisino ricercato proprio per furto e nei cui confronti pendeva un ordine di carcerazione. L'uomo è stato condotto in regime di arresti domiciliari.