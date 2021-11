Domenica 7 Novembre 2021, 05:03

L'ALLERTA/2

Allarme furti: «Segnalate subito ogni movimento sospetto e rivolgetevi alle forze dell'ordine», che proprio in questi giorni di raid furtivi sono state allertate anche dal primo cittadino, Cristian Betti che si è rivolto anche al prefetto di Perugia per cercare di trovare al più presto soluzioni per arginare il fenomeno dei furti nelle abitazioni.

Frazioni sotto scacco dei ladri, insomma, con i cittadini che cominciano ad avere paura soprattutto con l'arrivo delle ore notturne.

Il Comune, per conto suo, cerca di sollecitare le forze dell'ordine, anche se il territorio da tenere sotto controllo è molto vasto.

E proprio dal maxi quartiere di San Mariano molti residenti si sono riuniti per discutere cosa fare per cercare di non trovarsi in casa dei malviventi, cosa che negli ultimi giorni è accaduto ad alcune famiglie che ora dicono «di vivere nella paura». Dal momento che, secondo quanto hanno raccontato, da fine settembre i raid sarebbero quotidiani.

Inevitabile il tam tam tra gli abitanti della zona per cercare di tenere sotto controllo, per quanto possibile, i movimenti sospetti, con le forze dell'ordine che invitano tutti a rivolgersi subito agli organi di polizia in caso di situazioni sospette.

Intanto, sempre l'Amministrazione, sta studiando quale possa essere la strategia per rendere efficaci le circa ottanta telecamere di videosorveglianza sparse nel territorio: in questo caso l'assessore alla sicurezza, Francesco Mangano chiede una sorta «di integrazione del sistema di sicurezza di videosorveglianza e i pattugliamenti effettuati dalle forze dell'ordine».

