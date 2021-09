Domenica 5 Settembre 2021, 05:01

L'ALLARME

MAGIONE Torna l'allarme furti nelle abitazioni tra Magione e Corciano. Case visitate dai ladri nella zona del torrente Caina, proprio al confine tra i due comuni, con i residenti che hanno riattivato le chat di vicinato per aggiornare in tempo reale gli abitanti della zona su quanto stava succedendo in alcune abitazioni. Una scelta, quella dei malviventi, che lascia qualche perplessità nei cittadini. Infatti, questa volta a essere prese di mira sono state alcune case fuori dalla videosorveglianza che il comune di Magione ha installato nei punti più strategici del territorio per cercare di garantire maggiore sicurezza. Le ultime telecamere per controllare spostamenti sospetti e fughe dei ladri sono state piazzate lungo viale Perugia, nell'intersezione con la strada comunale Collesanto. Ed è proprio poche centinaia di metri più avanti in direzione raccordo Perugia-Bettole che alcuni residenti hanno segnalato la presenza di ladri intenti a visitare una casa. Una zona posta proprio al confine tra i due territori. Ma l'allarme furti è riesploso anche nelle frazioni di Villa, Antria, Collesanto e Sole Pineta dove l'allerta degli abitanti è tornata massima come quasi due anni fa. Intanto, sempre in tema di sicurezza, questa volta stradale, Magione, lungo la strada regionale per Chiusi (SR599), ha installato un nuovo semaforo intelligente, dopo quello di Sant'Arcangelo, all'altezza del centro abitato di Casenuove che funziona con un sistema di accensione ciclica durante il giorno e lampeggia giallo dalle undici di sera alle sei di mattina.

S.Can.