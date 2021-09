Mercoledì 29 Settembre 2021, 05:02 - Ultimo aggiornamento: 05:01

L'ALLARME

GUBBIO Si sono spinti laddove non avevano mai osato, fino in piazza Quaranta Martiri cuore della città. Ora i cinghiali assumono le sembianze dei veri e propri visitatori del centro storico in libera uscita, in grado di scorrazzare beatamente indisturbati nelle vie principali così come nei vicoli, assoluti padroni della scena. Tutto è avvenuto, nella serata di lunedì, davanti agli occhi esterrefatti di chi, in strada o dalle finestre di casa, ha deciso di seguirne i movimenti mettendosi a fotografare e filmare le scene, poi riportate sui social accompagnate da una buona dose di ironia. Finora i cinghiali si erano visti soprattutto alle porte della città, nella zona tra Santa Lucia e l'accesso alla Gola Bottaccione, tra Santa Croce della Foce e parco Ranghiasci da dove probabilmente scendevano. Stavolta invece hanno deciso di arrivare in piazza Quaranta Martiri attraversando la città dai vicoli di San Martino fino a via Cavour. È diventato virale un video diffuso sui social che ha immortalato tre grossi esemplari a spasso per la città con una sosta nei pressi della farmacia comunale. Le ripetute segnalazioni sulla presenza di ungulati a ridosso del centro storico hanno lasciato il campo a scene più uniche che rare. L'autore del video che più di tutti documenta quanto è accaduto, prova a seguirli per riprenderli ma gli animali scappano a gran velocità verso via Cavour e il quartiere di San Martino. Le ultime immagini di una lunga serie testimoniano un fenomeno sempre più diffuso e ritenuto preoccupante per i potenziali pericoli data la mole degli ungulati che possono lasciare il segno specialmente sulle auto in sosta o in transito. Si ritiene che i cinghiali si spostino con sempre maggiore frequenza nelle vie cittadine alla ricerca di cibo, a blocchi di adulti e piccoli che procedono in modo compatto del tutto indisturbati.

Massimo Boccucci

