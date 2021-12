Giovedì 30 Dicembre 2021, 05:01

I NUMERI

La sfida alle stelle era stata lanciata l'8 dicembre dal Comune di Perugia con l'accensione di un videomapping futuristico e futurista che avrebbe proiettato un albero di Natale sui tetti di Corso Garibaldi da Porta Sole. Oltre 30.000 metri quadri di tetti (equivalenti a 4 campi da calcio) sono stati interessati dal progetto ideato e prodotto da ATMO, azienda umbra già nota per le sue riconosciute competenze nel mondo degli eventi e dello spettacolo, in collaborazione con Orizzonte Nove, e la sfida è stata premiata nonostante le avversità atmosferiche e pandemiche. Dodici proiettori hanno regalato ad una media di 2000 visitatori al giorno uno spettacolo di colori e musica dove protagonista è stato il futurista Gerardo Dottori. Nei week end si sono toccate punte di 5000/6000 presenze, tra lo spettacolo dell'Albero sui tetti, la piccola mostra allestita alla Sala Binni, e una buona tazza di cioccolato caldo o vin brulè, Porta Sole ha ospitato senza assembramenti e in modo ordinato un piccola folla entusiasta di turisti e curiosi. Il gradimento dello spettacolo lo si deduce anche dai social, ormai invasi dalle fotografie e filmati dell'albero, la pagina instagram di Gerardo Dottori ha triplicato i suoi follwer, per non parlare dell'#gerardodottori. Nonostante le restrizioni covid, l'albero resterà visitabile e attivo fino all'Epifania, tutti i giorni, dalle ore 17.30 alle 23.

Con L'Ast Christmas Perugia, dopo l'ormai famoso e monumentale Albero di Natale di Gubbio e quello altrettanto monumentale realizzato a partire dal 2019 dal Comune di Castiglione del Lago sulle acque del Lago Trasimeno, arriva in Umbria un terzo Albero di Natale da Guinness. Quando Gerardo Dottori, a cavallo tra il 1924 e il 1925, propose di erigere un faro in un punto dominante della città protagonista poi del suo dipinto Sole sulle Torri non avrebbe mai immaginato che qualcuno, quasi un secolo più tardi, avrebbe pensato di rendergli omaggio realizzando un progetto così ambizioso e importante come quello che l Perugia, con il supporto della Regione Umbria, sta regalando allo sguardo dei suoi concittadini e dei turisti.

F.D.