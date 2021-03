L'AIUTO

L'Università degli Studi rilancia il supporto agli studenti per la formazione a distanza. Lo fa con due bandi per l'assegnazione di un totale di 858 tablet in uso gratuito, comprensivi di traffico dati, a favore di immatricolati o iscritti. La necessità, vista la particolare situazione legata alla pandemia, è stata espressa dal consiglio degli studenti e l'Ateneo ha così rinnovato il bando dello scorso novembre, che prevedeva l'assegnazione gratuita di 2150 dispositivi grazie a un finanziamento del Miur.

L'iniziativa, condivisa in tutte le sue fasi con i rappresentanti del corpo studentesco, è volta alla tutela del diritto allo studio e nello specifico punta a ridurre il divario digitale. I tablet verranno consegnati a chi ne farà richiesta in comodato d'uso gratuito per un anno, sulla base di parametri di reddito e merito e con una particolare attenzione nel garantire la possibilità di accesso agli studenti con disabilità. Una iniziativa di grande rilievo. I bandi sono consultabili nel sito dell'Ateneo e le domande dovranno essere inviate entro il venerdì 19 marzo.

«In questo periodo di incertezza generale - ha dichiarato il presidente del consiglio degli studenti Gianluca Menichelli - il rinnovo del bando da parte di Unipg è un traguardo fondamentale per rendere la didattica a distanza sempre più democratica, garantendo il diritto allo studio alle categorie di studenti più fragili e in situazioni difficoltose».

