© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INTERVENTOFacciate dei palazzi assediate da cavi e tubi, arredo urbano difforme, cabine sparse ovunque e segnaletica vandalizzata. Uno scenario complesso al punto che c'è chi dice come «Perugia a memoria d'uomo non abbia mai conosciuto tanta trascuratezza». Nel dibattito avviato dal Messaggero, quello sul decoro cittadino, interviene con decisione Italia Nostra con il presidente Luigi Fressoia che parla di «un tema annoso, denunciato più volte». A rilanciare la questione era stato nei giorni scorsi l'ex sindaco Gianfranco Maddoli, che ha fatto appello alla Soprintendenza per la tutela dell'immagine del centro cittadino. In particolare dei palazzi assediati dalla fibra. «Italia Nostra apprezza la segnalazione inoltrata dal professor Maddoli che il Messaggero ha prontamente pubblicato sollecitando il pronunciamento dell'assessore in carica». Il Comune, tramite l'assessore al Digitale Gabriele Giottoli, ha annunciato di lavorare con Open Fiber per il nodo della fibra ben visibile sulle facciate dei palazzi. Allo studio, su un problema che in Comune assicurano essere sentito, c'è una campagna di bonifica. Ma se per quell'aspetto arriverà un giro di vite, Italia Nostra ricorda che di problemi legati al decoro ce ne sono altri. «Nel 2017 Italia Nostra documentò le numerose tipologie di brutture. L'allora assessore Fioroni assicurò pronto interessamento ma in verità, in quegli stessi anni, i lavori per gli apparati della fibra hanno peggiorato la situazione». Analizzando le criticità, l'architetto Fressoia ricorda che «oltre ai cavi elettrici e telefonici, giova ricordare le sistematiche brutture degli sportelli e tubi del gas metano, la segnaletica stradale imbrattata e deformata, i cantieri edilizi cronicizzati, gli imbratti dei writer o graffiti. Che tutto si assomma al forte deterioramento dei manti stradali e di molti pavimenti di vicoli, piazze e vie del centro». Per Italia Nostra «siamo difronte a un grave problema di insensibilità e mancata manutenzione, che sicuramente inficia parte importante dell'estetica cittadina e concorre a limitare l'appetibilità turistica e civile di Perugia». L'auspicio è che venga avviato un percorso per la tutela dell'immagine della città.LA FONTANAIntanto parla del danno alla Fontana Maggiore (il distaccamento di una parte bronzea) la Società di Mutuo Soccorso che «ci ha ricordato i rischi che la Fontana corre, la sua età, i nostri doveri verso di essa». «Ricordandoci contemporaneamente l'obbligo che abbiamo di proteggerla dai danni che altri possano arrecargli, gas di scarico delle auto, droni che abbiamo visto volerle sopra, dal peso degli anni, con una manutenzione preventiva costante e visibile affinché non accada più quello che è successo; il sentimento che a essa ci lega che va rispettato e coltivato ogni giorno».Riccardo Gasperini