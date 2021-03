24 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







L'ACCORDO

Siglato ieri il protocollo d'intesa tra Trenitalia e le associazioni dei consumatori che permetterà di introdurre anche nel trasporto regionale la Conciliazione Paritetica, un sistema che consentirà anche ai viaggiatori dei treni regionali di risolvere in modo rapido le piccole controversie senza dover ricorrere alla giustizia ordinaria.

«Il servizio dei treni regionali viene sempre più apprezzato dai viaggiatori ed è in costante aumento il numero dei suoi fruitori - sottolinea Trenitalia in una nota -: si è passati dai 447 milioni del 2015 agli oltre 463 milioni del 2019. Dal 2019 al 2025 investiti oltre 6 miliardi di euro per acquistare 634 nuovi treni e proprio lo scorso 18 marzo FS ha emesso un green bond da un miliardo di euro per l'acquisto di nuovi convogli». Alla firma è seguito un incontro in streaming a cui hanno partecipato Gianfranco Battisti, ad di FS Italiane, Luigi Corradi, ad di Trenitalia, Sabrina De Filippis, direttore divisione passeggeri regionale Trenitalia e i rappresentanti delle sedici associazioni dei consumatori che hanno firmato l'intesa. «Estendere anche ai viaggiatori dei treni regionali lo strumento della conciliazione paritetica è un ulteriore segnale di attenzione e impegno verso ai milioni di persone che ogni giorno utilizzano i nostri treni» ha detto Corradi.

Soddisfazione anche sul versante delle associazioni dei consumatori. «Dopo aver fornito nel 2009 gli strumenti per facilitare la risoluzione di controversie ai passeggeri di Frecce e Intercity, Trenitalia e associazioni dei consumatori li estenderanno adesso anche ai passeggeri dei treni regionali - dice Alessandro Petruzzi, presidente di Federconsumatori Perugia. Federconsumatori chiederà nei prossimi giorni un incontro immediato alla Direzione Regionale di Trenitalia per dare attuazione all'accordo».