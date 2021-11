Sabato 13 Novembre 2021, 05:02

L'accesso alla Ztl è uno dei nodi più critici quando si parla di mobilità in centro. E propri su questo puntano i cittadini che hanno chiesto al sindaco una svolta per il rilancio e la vivibilità dell'acropoli. «Attuare una rigorosa gestione degli accessi al centro, combattere la sosta selvaggia e indiscriminata, da non affidare semplicemente al corpo dei vigili, ma fondandola su un orientamento dell'amministrazione la cui linea guida deve essere parcheggi pieni, in particolare quelli a corona del centro, e sosta lungo le vie e le piazze della città ben regolamentata e controllata». Chiaro e diretto l'appello messo nero su bianco per provare a cambiare la situazione. Unitamente, manco a dirlo, ad una spinta ai controlli «specie nelle ore serali» quando regnano di più «disordine e sosta vietata, che danneggia in primo luogo i residenti. E può costituire un ostacolo drammatico per i mezzi di soccorso». Per migliorare la situazione del centro, al Comune viene anche chiesto di «attivare verifiche e controlli sui veicoli autorizzati all'accesso, anche perché si ha la percezione che negli ultimi anni vi sia stato un eccessivo lassismo nel

rilascio dei permessi».