24 Aprile 2021

segue dalla prima pagina

Le indagini, condotte dagli investigatori della digos (diretti da Gianfranco Leva) e dai colleghi della polizia postale (diretti da Michela Sambuchi) sono comprensibilmente blindate perché c'è tutto un mondo sotterraneo da verificare intorno a questa vicenda. Non solo quello virtuale dei social e del dark web, ovvero quell'area di internet non facilmente accessibile a tutti e in cui prolifera l'illegalità, ma anche quello reale di situazioni e realtà che si muovono lontane dai circuiti ufficiali e propagandano un messaggio che non è quello dei circuiti ufficiali. In questo caso, delle moschee ufficiali.

Perché soltanto l'esistenza di un circuito del genere, che si muove su questo doppio binario, può spiegare come sia possibile che un insospettabile si radicalizzi al punto tale da postare foto e video dello Stato islamico e condividere il messaggio del terrore. Un quarantenne, in possesso di regolare permesso di soggiorno, integrato nella comunità di Ponte Felcino e dintorni in cui vive assieme alla moglie e a due bambini, con un lavoro da operaio e, in ultimo, che frequenta regolarmente la moschea: i motivi per radicalizzarsi apparentemente non sembrano esserci, così come neanche i luoghi dal momento che la casistica delle precedenti espulsioni per terrorismo a Perugia e in Umbria racconta come i luoghi privilegiati siano per lo più conoscenze in cella o tra spacciatori a loro volta sensibili al messaggio dell'islam radicale e anti occidentale. Per tutti questi motivi, le indagini non possono limitarsi all'espulsione del tunisino operata materialmente dai poliziotti dell'ufficio Immigrazione diretti da Veronica Di Francesco. Le verifiche devono necessariamente procedere per capire se, come emerso già negli anni scorsi, possa esserci la possibilità di qualche moschea occulta. «Grazie alle Forze dell'Ordine e alla Magistratura per l'ottimo lavoro - dice sui social il deputato umbro di Fratelli d'Italia Emanuele Prisco -. Il Parlamento approvi subito la proposta di legge di Giorgia Meloni che chiede un registro nazionale per gli imam, il tracciamento fondi dei centri islamici e che i sermoni si facciano in italiano.

Michele Milletti