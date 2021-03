24 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







MOBILITÀ

«Chiediamo nuovamente con forza che si intraprendano iniziative per promuovere modalità e mezzi di mobilità sostenibili, considerando come urgente e prioritario la definizione dei progetti di collegamenti ciclabili, la realizzazione di strade a traffico calmierato (Zone 30) come definito nel Pums, e l'adozione urgente di misure per favorire l'uso di bici e la pedonabilità».

In occasione della tappa perugina del progetto Clean Cities, campagna itinerante con l'obiettivo di promuovere il ruolo che le città possono giocare per una ripartenza sempre più ecologica e sostenibile e accelerare i processi politici locali verso nuove misure di mobilità, Legambiente con il suo presidente Maurizio Zara torna a chiedere una immediata svolta sul tema della mobilità alternativa. Lo fa con il supporto di Fiab Perugia Pedala, la realtà presieduta da Paolo Festi da tempo impegnata sul tema, e soprattutto con i dati della campagna su Perugia, che risulta città dove c'è il tasso di motorizzazione tra i più alti d'Italia.

Ma non solo: «Oltre 1.000 euro per abitante l'anno spesi per costi sociali e sanitari legati all'inquinamento, appena 14 chilometri di piste ciclabili realizzate al 2019 e nessun incremento lo scorso anno. A Perugia la strada verso una mobilità sostenibile è ancora lunga». La pagella di Perugia è da bollino rosso in fatto di sostenibilità: con 75 auto ogni 100 abitanti, il tasso di motorizzazione automobilistica è ai vertici tra le città capoluogo. «Nel 2019 la città ha contato 635 feriti sulle strade dovuti ad incidentalità e l'offerta dei mezzi pubblici copre appena il 30% della sua estensione».

«Abbiamo a disposizione le risorse, ma non è stato ancora fatto nulla, in una città che già prima della pandemia contava uno tra i più alti numeri di auto pro capite», commenta Maurizio Zara di Legambiente. Da parte sua Paolo Festi aggiunge che «il Pums, in vigore ormai da 2 anni, non risulta attuato e andrebbe già aggiornato».

ITALIA NOSTRA E I TRENI

In tema trasporti, il presidente di Italia Nostra Luigi Fressoia risponde all'assessore regionale Enrico Melasecche sul tema del rilancio dell'ex Fcu. Tema che l'assessore ha trattato sulle colonne del Messaggero «Il modo più efficace di riaprire la Centrale Umbra è trasformarla in metropolitana di superficie con tecnologia TramTreno. Di cui inopinatamente l'assessore emette giudizi apodittici di evidente fantasia: perché mai il TramTreno dovrebbe spaccare l'Umbria quando la sua caratteristica, al contrario, è unire i territori intorno ai capoluoghi? Come abbiamo sempre scritto, la tecnologia TramTreno è adatta non solo per Perugia, bensì anche per Terni e Foligno e probabilmente anche Città di Castello. Non è affatto vero, inoltre, che mancherebbero le normative: mancano solo città e regioni che si decidano in tal senso, quando in tutta Europa il TramTreno si sta sviluppando con forza e successo».

Riccardo Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA