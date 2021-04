28 Aprile 2021

LA QUESTIONE

TUORO SUL TRASIMENO Riparte la stagione estiva al Trasimeno e riprendono le polemiche su trasporti e ormeggi. La levata di scudi non è peraltro da parte di chi vorrebbe fruire dei traghetti (regolarmente attivi per le varie tratte) quanto dei titolari di imbarcazioni private costretti barcamenarsi tra un disagio e un altro. La criticità riguarda soprattutto la tratta Isola Maggiore - Tuoro. Già perché essenzialmente due sono i problemi: il primo attiene ai limitati posti barca presso la seconda isola (per grandezza) del Trasimeno. Il secondo alle difficoltà di approdo al pontile del paese lacustre. «È praticamente impossibile - fa notare uno dei residenti dell'Isola Maggiore - quando mi sposto dall'isola per andare sulla terra ferma a Tuoro non so dove ormeggiare dato che non esiste un vero e proprio attracco per le imbarcazioni più piccole. Lo scorso hanno per scendere dalla barca ho rischiato di farmi male».

La questione è ormai annosa. «Quando tira la tramontana e cala il livello del Lago diventa arduo ormeggiare visto che l'unica chance è quella di portare la barca vicino alla riva ma con il rischio di toccare il fondo della barca», rimarca Cristiano, un altro abitante dell'Isola.

LA SOLUZIONE

La soluzione sarebbe quella di realizzare un ampliamento dell'attuale pontile dove attraccano i traghetti per renderlo adatto alle alle imbarcazioni più piccole. «Un'altra ipotesi potrebbe essere lo sfruttamento dei posti barca all'interno del canale», fa notare il proprietario di un altro natante. L'operazione peraltro non è prevista nell'immediato. «Purtroppo non ci ascoltano, ormai è da tempo che lo abbiamo fatto presente» rimarca l'abitante dell'isola. Le criticità degli attracchi sono legate anche all'Isola Maggiore con un esiguo numero di posti barca per i privati.

«Andrebbero implementati - sottolinea Alessandro Gabbellini- titolare di un Ristorante presso l'Isola Maggiore - inquanto è interesse di tutti: con l'arrivo della bella stagione anche chi ha una imbarcazione privata ha diritto ad attraccare presso l'Isola senza dover per forza prendere il traghetto, l'idea sarebbe quella di realizzare un pontile galleggiante per i natanti che vogliono usufruire di volta in volta dei servizi della Maggiore», propone Gabbellini.

Corrado Losito

