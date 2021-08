Sabato 14 Agosto 2021, 05:01

IL CASO

TUORO SUL TRASIMENO Una piccola perla nel cuore dell'Isola Maggiore, meta lo scorso anno di circa 12mila visitatori. Situata sulla parte più elevata, la pieve di San Michele Arcangelo è uno dei tanti elementi di attrazione della seconda isola del Trasimeno che al suo interno custodisce un ciclo di affreschi del XII e XIV secolo di scuola giottesca. Da fine luglio gli isolani hanno segnalato un disservizio riguardante la fontanella esterna che non eroga più acqua.

A evidenziare il fatto a Comune e Umbra Acque, uno dei residenti, Angelo Squarti Perla, originario delle Marche ma ormai isolano doc, le cui segnalazioni hanno ottenuto un primo risultato: la sostituzione del vecchio rubinetto con uno a pulsanti.

Uno dei motivi che ha spinto il gestore idrico a chiudere il flusso, infatti, è il rischio sprechi, col rubinetto tradizionale talvolta lasciato aperto da turisti e viandanti.

«Si tratta di un servizio essenziale per la comunità locale (l'acqua è utilizzata anche per il vicino cimitero) rileva il dottor Squarti Perla - ma è anche un biglietto da visita importante per i turisti che ogni giorno visitano il sito e che dopo un percorso in salita di circa 300 metri trovano una possibilità di ristoro in questa piccola fonte». È anche una questione di pubblica incolumità. «In caso di incendi, è l'unico punto di approvvigionamento idrico della parte apicale dell'isola».

