IPOTESI PONTERIO

TODI In città gli anziani sono figli di un dio minore? O sono sudditi non difesi da nessuno? Prima lo scippo dell'ospedale, con tutte le conseguenza del caso per la popolazione più fragile, ora l'esodo verso Marsciano per ottenere un vaccino, tanto che quelli del Pd diventano paladini, cavalcano subito la tigre e chiedono a gran voce: «A Todi si istituisca un sito per le vaccinazioni degli ultraottantenni».

«Per gli ultraottantenni di Todi e per i loro familiari scrivono quelli del Pd - le vaccinazioni contro il covid, si fanno a Marsciano, nella struttura comunale dell'Ammeto dove recarsi è alquanto scomodo». E commentano: «La decisione lascia perplessi e alquanto sbigottiti e come se non bastasse, il portale della Regione Umbria attivato da giovedì scorso per prenotare le vaccinazioni degli ultraottantenni, si è dimostrato poco fruibile e non funzionante per la maggior parte del tempo. I pochi fortunati che sono riusciti a prenotare la vaccinazione si lamentano, giustamente, dei tempi troppo lunghi tra la prenotazione e il giorno dell'appuntamento». «Tutto ciò aggiungono - nel silenzio più assordante delle istituzioni che governano la città, e soprattutto quello più pesante, del sindaco Antonino Ruggiano al quale chiediamo se si è attivato per riportare alla piena funzionalità l'ospedale di Pantalla, o per proporre alla Regione Umbria siti nel territorio Tuderte per le vaccinazioni degli ultraottantenni?».

C'è chi proporrebbe la tanto declamata palestra di Ponterio che avrebbe tutte le caratteristiche per ospitare una operazione come la vaccinazione, ampi spazi, parcheggi, e la possibilità di ingressi e uscite separate. Purtroppo una risposta a tutto ciò sembrerebbe esserci. Malgrado la tanto decantata e rivoluzionaria efficienza della sanità importata dal nord con marchio lega, il personale sanitario disponibile non è sufficiente per attivare due postazioni per vaccinare, si procede quindi con un solo punto per tutto il distretto.

Luigi Foglietti

