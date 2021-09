Domenica 19 Settembre 2021, 05:02

LA STORIA

SAN GIUSTINO Davide Pecorelli, l'uomo che visse due volte. L'imprenditore che ormai tutti davano per morto in Albania è in buona salute. Ma se la scomparsa aveva suscitato grande clamore per i tanti misteri che l'avvolgevano, il ritorno alla vita come non ti aspetti suscita parecchie domande. Il quarantacinquenne ex arbitro di calcio era su un gommone in avaria nel Tirreno, nell'area protetta dell'isola di Montecristo dov'è interdetta la navigazione. Dov'è sempre attivo il pattugliamento di mezzi navali dei carabinieri forestali del reparto biodiversità di Follonica, in provincia di Grosseto. Senza carta d'identità, senza cellulare, sarebbe stato lui stesso a declinare le proprie generalità.

«Era in grave difficoltà per la navigazione a causa del libeccio che si stava rafforzando», confermano i militari dopo averlo soccorso e rifocillato in caserma. Qui avrebbe telefonato all'ex moglie e fornito sua verità su una latitanza lunga ben otto mesi. Avrebbe raccontato di un paio di notti in un albergo all'isola del Giglio prima di mettersi in mare. Avrebbe anche detto di essere stato sempre in vacanza e di volersi presentare quanto prima in Procura a Perugia. Il quanto prima arriva domani dove vedrà il capo della procura, Raffaele Cantone.

In attesa delle necessarie verifiche da parte degli inquirenti restano sospesi tanti punti interrogativi. Perché Pecorelli ha messo in scena la sua scomparsa? Oltre Adriatico già parlano di una farsa, smascherata da un po' da un testimone che l'avrebbe visto vivo. Come ha viaggiato dall'Albania fino all'arcipelago toscano? Ha goduto di qualche copertura? E' possibile che una struttura ricettiva l'abbia ospitato senza Green pass e senza documenti? Era da solo? In Italia, però, sul quarantacinquenne di San Giustino non pendono accuse, l'eventuale simulazione di reato è stata commessa in Albania. Su di lui la Procura della Repubblica perugina ha aperto un fascicolo per omicidio volontario e traffico di droga nell'ambito dell'indagine partita dal ritrovamento dell'auto noleggiata il 3 gennaio all'aeroporto di Rinas. L'8 gennaio su una strada tra Kosovo ed Albania venne recuperata la Skoda divorata dalle fiamme. Nell'abitacolo effetti personali riconducibili a Pecorelli e resti umani mai attribuiti. Da lì il giallo, tra incertezze e buchi neri. Adesso, una «notizia positiva, ma dovrà dare spiegazioni agli inquirenti», commenta il sindaco Paolo Fratini.

Walter Rondoni

