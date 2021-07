Sabato 31 Luglio 2021, 05:01

IL DRAMMA

Niccolò è in sella alla sua amata bicicletta: ha 11 anni, vive a Ponte Valleceppi, è un venerdì mattina di fine luglio e percorre felice via Barcaccia, a pochi metri da casa sua. Pedala lungo il marciapiede, magari sta pensando alla ripresa degli allenamenti con la squadra di calcio della frazione in cui vive, magari comincia ad avere fame visto che sono le 12.30: pensieri normali, di un bambino che pedala verso l'adolescenza.

Pensieri strappati via dallo scontro improvviso con un furgone: una violenza eccessiva per il corpo del piccolo Niccolò Zucchini ma anche solo per il pensiero che questo dramma possa essere successo davvero. Davanti casa, in una frazione-paese dove praticamente ci si conosce tutti.

L'impatto, le grida strazianti del giovane uomo (appena 35 anni) alla guida del furgone, la gente che corre in strada perché è chiaro sia appena successo qualcosa di troppo brutto per essere vero: a terra c'è il corpo di Niccolò, che già non risponde più. Il ragazzo del furgone nonostante sia sotto choc attiva subito 118 e polizia locale. I soccorsi arrivano in un lampo, ma nelle condizioni in cui si trova il piccolo Niccolò è comunque troppo tardi: i tentativi di rianimarlo finiscono contro il muro dell'incoscienza, il ragazzino non si riprende e morirà poco dopo all'interno dell'ambulanza che comunque si mette in corsa verso l'ospedale Santa Maria della misericordia.

Per terra, tra il marciapiede e la strada, resta la bicicletta. Poco più in là, il giovane conducente del furgone cui la vita ha appena dato una mazzata da cui sarà forse impossibile riprendersi. La gente di Ponte Valleceppi è sconvolta e si unisce al pianto irrefrenabile di una famiglia annientata in pochi maledetti secondi.

Intanto, gli agenti della sezione Infortunistica della polizia locale stanno facendo tutti i rilievi del caso per determinare con esattezza le cause che hanno portato alla morte di Niccolò. Viene rintracciato anche un testimone che si trovava a passare nel momento immediatamente precedente all'impatto frontale tra il mezzo e la bici: le sue parole saranno importanti per perimetrare la dinamica. Di certo c'è che lo scomtro, come detto, è stato frontale e che Niccolò pedalava lungo il marciapiede. Ora è da capire se l'impatto sia stato dovuto da una tragica fatalità, come ad esempio che il piccolo possa aver perso l'equilibrio e sia finito in strada, oppure a qualche manovra che ha favorito purtroppo il drammatico scontro. L'uomo, che come da prassi è stato indagato per omicidio stradale e che dunque potrà nominare un consulente per l'autopsia che verrà svolta nelle prossime ore. Con un post su facebook il Ponte Valleceppi ha ricordato Niccolò: «Il tuo sorriso sarà sempre con noi».

Michele Milletti