IL DRAMMA

Sta attraversando la strada. Come fa ogni giorno, perché vive e lavora nelle vicinanze. Siamo a Santa Sabina, è un giovedì pomeriggio di fine novembre. Sono le 18.30 e ormai è buio pesto. Lei, 65 anni ucraina, di professione badante, si è portata all'altezza delle strisce pedonali prima di iniziare ad attraversare la strada.

È un attimo, uno scontro tremendo: quell'auto che sta passando la investe e la ferisce gravemente. Alla guida c'è un giovane, 38 anni, residente a Deruta. Non è riuscito a frenare la corsa della sua macchina addosso alla donna, ma si dà subito un gran da fare per tentare di salvarle la vita. Le condizioni della badante si vede fin da subito che sono particolarmente gravi, ma il 38enne che l'ha appena investita si prodiga per far arrivare i soccorsi il prima possibile.

Soccorsi che arrivano velocemente, con l'ambulanza del 118 sul posto in un batter d'occhio assieme agli agenti della sezione Infortunistica della polizia locale. La donna viene subito soccorsa in strada, poi fatta salire sull'ambulanza e condotta a grande velocità al Santa Maria della misericordia.

Tutti i tentativi di farla restare in vita si riveleranno però inutili. Sono circa le 22 quando, al termine di oltre tre ore d'agonia, il cuore della badante ucraina cessa di battere. La notizia si diffonde velocemente nella comunità ucraina a Perugia. La badante è conosciuta e apprezzata da molte persone che, attraverso l'ambasciata, riescono a comunicare ai familiari il destino orribile che si è abbattuto su di lei. I suoi amici perugini si rivolgono agli avvocati Antonio Cozza e Nicodemo Gentile proprio per gestire i contatti con la famiglia in Ucraina (i figli sono attesi a Perugia nelle prossime ore) e anche tutte le questioni burocratiche legate alla morte.

Ma intanto è partita l'inchiesta. Come di prassi in questi casi, il giovane è stato indagato per omicidio stradale. Una misura necessaria per svolgere tutti gli accertamenti e giungere dunque a ricostruire quanto accaduto con il massimo grado di certezza possibile, anche nella tutela della persona che senza volerlo ha causato la norte della donna.

Come detto, il ragazzo ha cercato in tutti i modi di soccorrere la badante ma evidentemente le ferite riportate erano così gravi da non lasciarle scampo.

Di certo ci sono dei numeri sempre più drammatici in relazione ai morti lungo le strade. Con i tre di questa settimana (oltre alla badante, il 50enne a Magione mercoledì e il 37enne sul Raccordo nella tarda serata di domenica) il conteggio è ormai intorno ai quaranta decessi dall'inizio dell'anno, con un'impennata da quando, la scorsa primavera, sono venute progressivamente meno le restrizioni da Covid.

Michele Milletti

