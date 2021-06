INCIDENTI

Paura e tanto dolore: inevitabile, quando ti arriva un'auto addosso. Paura e dolore ma anche tanto sollievo, perché sarebbe potuta andare davvero molto peggio.

Vittima una donna di cinquanta anni che nel pomeriggio di ieri era appena uscita da un centro commerciale nella zona di via Settevalli, quando è stata improvvisamente investita dall'auto condotta da un'altra donna che si stava recando proprio al centro commerciale.

Immediati sono scattati i soccorsi: sul posto un'ambulanza del 118 e una pattuglia della polizia locale. La donna è stata subito soccorsa in zona per poi essere portata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. Secondo quanto si apprende, la donna avrebbe riportato la rottura di una spalla e anche la perdita dei denti a causa dell'impatto con l'auto condotta dall'anziana. Gli agenti della polizia locale si sono ovviamente dedicati alla ricostruzione dell'incidente, e tutti gli accertamenti del caso sono in corso per quanto riguarda l'eventuale velocità dell'auto e anche se la donna investita fosse lungo le strisce pedonali. Pare che l'anziana, sotto choc per aver provocato l'incidente, abbia detto ad alcuni testimoni di non «aver visto» la donna a piedi.

Incidente anche nel tardo pomeriggio di ieri. Auto ribaltata dalla strada che va da San Sisto a Ellera: alla guida una ragazza che ha vissuto sicuramente una bruttissima avventura ma fortunatamente uscita incolume dall'incidente autonomo. Sul posto vigili del fuoco, ambulanza e polizia locale.

Mi. Mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA