LA PREMIAZIONE

Si è chiusa la prima edizione di InvestiAMOsociale, concorso promosso da Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e UniCredit, in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture e il coinvolgimento dei partner Human Foundation, Confcooperative, Legacoop Umbria, Cesvol Umbria e con il supporto scientifico dell'Associazione Italiana per la promozione della cultura della cooperazione e del non profit. Rivolta agli enti del Terzo Settore, l'iniziativa è stata indetta per sostenere lo sviluppo dell'imprenditorialità sociale e di promuovere progetti ad alto impatto per la comunità. Una risposta forte e concreta, dunque, alla domanda di servizi esplosa nel territorio dopo l'emergenza sanitaria alla quale Stato e mercato non riescono a rispondere da soli. Una domanda che ha bisogno di essere intercettata attraverso un'iniezione di energia da parte dell'imprenditoria sociale, di organizzazioni che alimentano legami, che generano valori e soluzioni capaci di supportare l'innovazione e di creare occupazione rispondendo ai bisogni dei cittadini.

Lunedì scorso sono stati decretati i cinque vincitori del concorso: Cis - Creare Innovazione Sociale, con il progetto OccuPazzia; Re.Leg.Art con il progetto Relegart Open Lab; La Bottega Azzurra, con il progetto La Bottega Azzurra; Aris Formazione e Ricerca, con il progetto Aris Green community; Paneolio Impresa sociale, con il progetto Pi-next: Innovazione agrisociale a Pietralunga.

Re.Leg.Art si è aggiudicata inoltre il premio speciale come progetto più tecnologicamente innovativo.

Le imprese vincitrici, attive sul territorio di tradizionale operatività della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia presieduta da Cristina Colaiacovo, hanno partecipato al concorso attraverso la piattaforma digitale idea360 messa a disposizione da Fondazione Italiana Accenture. Una giuria composta da rappresentanti di Fondazione CariPg, UniCredit, Fondazione Italiana Accenture, Aiccon e Human Foundation ha valutato le migliori proposte stilando una prima classifica composta da 15 Enti finalisti che sono stati ammessi alla fase successiva: un workshop formativo con esperti, finalizzato all'acquisizione e al rafforzamento di competenze utili al perfezionamento dei progetti presentati.

L'iniziativa, che vede insieme vari attori primari nell'ecosistema dell'innovazione sociale italiana, è stata infatti resa possibile grazie all'impegno congiunto dei diversi partner. Per ciascuna delle realtà imprenditoriali vincitrici è previsto un contributo in denaro di 30mila euro, stanziato dalla Fondazione, cui si aggiungono altri riconoscimenti. «Abbiamo creduto fermamente nel concorso, parte integrante di una linea strategica attivata dalla nostra Fondazione in via sperimentale nel 2021 per sostenere il Terzo settore».