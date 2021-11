Domenica 14 Novembre 2021, 05:02

Intervento salva ambiente a San Sisto grazie ad un patto di collaborazione per la cura occasionale delle aree verdi stipulato tra Comune e cooperativa sociale Asad. Recentemente i parchi di via Pizzetti e di via Cimarosa sono stati sottoposti, nell'ambito del progetto Participaction, ad un vero e proprio restyling: dal taglio dell'erba ad una accurata manutenzione degli elementi di arredo. Nello specifico è stata verniciata una fontana, sono state ripristinate cinque panchine di legno con la sostituzione degli assi (quattro panchine) e completa verniciatura e restauro (una). Nuovo colore anche per i paletti parapedonali e grande attenzione è stata riservata alla pulizia.

«È stato fatto un lavoro importante ha detto Liana Cicchi, presidente di Asad e per questo ringrazio tutti gli operatori coinvolti. I risultati sono evidenti, tanto che diversi sono stati gli attestati di stima che ci hanno riservato i residenti. Un doveroso ringraziamento va al Comune, al sindaco Andrea Romizi e all'assessore all'Ambiente Otello Numerini per aver dato vita a questo patto di collaborazione, che rappresenta un modo concreto per migliorare alcuni servizi presenti nel territorio».