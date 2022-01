Domenica 16 Gennaio 2022, 05:04

IL CASO

«Solidarietà e vicinanza al ragazzo che ha voluto dare voce alla sofferenza di chi viene ingiustamente attaccato e discriminato e condanna con fermezza ogni forma di aggressione, intolleranza e discriminazione». È il sentito e importante commento dell'amministrazione comunale di Perugia alla notizia del diciottenne che ha denunciato gli insulti omofobi ricevuti attraverso i social network.

Come riportato ieri anche su queste colonne, la giovane vittima dei bulli ha chiesto l'anonimato alla stampa ma ha avuto il coraggio di rendere pubbliche quelle cinque parole che lo hanno pugnalato su Instagram: «Sei un ricch... di m...». Come riportato dal presidente di Omphalos Lgbti, il ragazzo ha spiegato di aver creduto «non facesse più male, credevo di averla superata dopo anni di discriminazione, odio gratuito e di sofferenza. Invece non è così. Ho fatto finta di nulla troppe volte ed ho pianto troppe volte senza avere nessuna colpa. Fa male e basta. È una violenza e non è giusto». Fino al suo appello: «Smettetela di fare del male gratuito a gente che non fa nulla di male nella vita se non amare ed essere se stessi senza dare fastidio a nessuno, vi prego».

E. Prio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA