Sabato 17 Luglio 2021, 05:01

CITTADINI ALL'ATTACCO

ASSISIDiffide riguardanti il mancato rispetto di prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale sono state trasmesse dal servizio autorizzazioni ambientali della Regione Umbria alle fonderie F.A. spa. Lo rende noto il comitato di via Protomartiri francescani di Santa Maria degli Angeli secondo cui le diffide sono state trasmesse alle ex fonderie officine meccaniche Tacconi a marzo 2020 e a febbraio di quest'anno. «Nell'ambito delle ispezioni svolte dall'Arpa - dichiarano i membri del comitato cittadino sorto a tutela dell'ambiente - sono risultate presenti nelle acque reflue immesse in pubblica fognatura delle quantita non permesse di inquinanti dannosi alla salute. Nelle immissioni in atmosfera si è registrato inoltre il superamento della soglia di concentrazione di emissione delle polveri».

I cittadini chiedono pertanto di sapere dalle istituzioni competenti (Arpa, Usl, Regione Umbria, Comune di Assisi) se le fonderie hanno ottemperato alle prescrizioni. Chiedono poi al sindaco di Assisi, nel caso permanesse una situazione di rischio per la salute, di procedere sulla base di quanto le è consentito dalla legge. L'attività delle ex fonderie officine meccaniche Tacconi è iniziata a Santa Maria degli Angeli nel 1962.

Più volte il comitato di via Protomartiri francescani ne ha chiesto la delocalizzazione: «Si tratta di un'industria insalubre di prima classe. Lo attesta una delibera della giunta comunale del 1996. Per legge questo significa che deve essere isolata nella compagna e non può stare nel centro abitato di Santa Maria degli Angeli. L'industria si trova invece a poche centinaia di metri dalla basilica e dalla porziuncola. È incompatibile sia con l'abitato circostante che con la preminente vocazione turistica di Santa Maria degli Angeli». Per queste ragioni il Comitato ha chiesto a più riprese che le fonderie venissero delocalizzate e l'area bonificata.

Massimiliano Camilletti

