Venerdì 12 Novembre 2021, 05:01

IL PROGETTO

Fornire servizi sociali, gestire spazi culturali e turistici, valorizzare eccellenze agroalimentari, rigenerare borghi e quartieri: questi ed altri percorsi stanno trovando anche in Umbria, come del resto su scala nazionale, sempre più spesso declinazione ed operatività nella forma della Cooperativa di Comunità.

Ed è su questo modello di gestione diffusa di beni comuni che Confcooperative Umbria, grazie al supporto del Por-Fse e del Por-Fesr 2014/2020, sta pigiando l'acceleratore e tra i vari interventi ha organizzato un seminario dal titolo Cooperazione di Comunità: innovazione sociale e sviluppo del territorio. Un evento che ha visto la presenza di relatori di prestigio nazionale del mondo cooperativo, accademico e finanziario. Il panorama è stato delineato dal presidente di Confcooperative Umbria, Carlo Di Somma, che non ha mancato di sottolineare come «in una regione al pari della nostra, con un territorio vasto ed una popolazione sparsa in tanti borghi e medio-piccoli comuni, la gestione collettiva in forma cooperativa e democratica di beni pubblici può rappresentare una scelta strategica ed efficace per garantire la resilienza e mantenere in vita servizi, luoghi e tradizioni. Sul tema della legittimità della Cooperazione di Comunità la nostra regione tra l'altro è stata all'avanguardia nel territorio nazionale, dotandosi fin dal 2019 di una Legge Regionale quadro, che oggi attende l'emanazione di un regolamento attuativo e possibili finanze pubbliche per dare vita a percorsi virtuosi di sviluppo territoriale».

A fargli eco il segretario regionale di Confcooperative, Lorenzo Mariani per il quale «sulla falsariga del fenomeno dei Workers Buyout, ovvero delle imprese in crisi rigenerate dagli stessi dipendenti in forma cooperativa, insieme ai relatori abbiamo ragionato su questo nuovo modello di cooperazione che potremmo definire Comunity Buyout, ovvero la rigenerazione e la gestione di beni comuni, nonché l'erogazione di servizi in forma comunitaria e condivisa tra cittadini, istituzioni, utenti, imprese ed associazioni».

Del resto, esperienze concrete e di successo di Cooperative di Comunità cominciano ad essercene tante, sparse in tutto il territorio nazionale. Ne hanno relazionato il Comunity Designer di Confcooperative, Giovanni Teneggi, ed il responsabile nazionale del settore, Massimiliano Monetti, il quale da parte sua è stato anche motore in Abruzzo di un percorso virtuoso che potrebbe essere preso a modello in Umbria avendo visto nascere tra i tanti borghi abruzzesi oltre 70 Cooperative di Comunità messe oggi in rete.