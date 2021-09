Mercoledì 15 Settembre 2021, 05:02

IL CASO PASCOLI

L'entrata a scuola utilizzando la scala di emergenza è stata una novità per niente gradita da un gruppo di genitori della Pascoli dell'Ic Perugia 11 di Madonna Alta. Alla sorpresa del momento in cui hanno letto la comunicazione che annunciava l'uso dell'ingresso laterale per sette classi dell'ultimo piano, i genitori hanno aggiunto la prova sul campo, per loro insoddisfacente, di ieri mattina. «Fare ogni mattina tre rampe di scale con il carico di libri, spesso portati con un trolley perché lo zaino è troppo pesante dicono i genitori non è accettabile. Poi c'è da tenere conto anche del terreno che alla base delle scale è fangoso e del fatto che comunque c'è interferenza con gli scolaretti della Direzione Didattica. L'anno scorso tutti entravano dall'ingresso principale e con due orari d'ingresso distanziati non c'era problema».

Il dirigente scolastico Silvio Improta inquadra così la decisione: «L'anno scorso l'ingresso unico, nonostante gli orari sfalsati, ha provocato assembramenti; in questo momento al primo posto ci sono le misure anti Covid e il Consiglio di Istituto, tutto valutato, ha deliberato questo doppio ingresso. In merito agli zaini concordo: gli studenti non possono caricarsi sulle spalle 12-15 chili o usare il trolley. A prescindere dalle scale di oggi, già nella precedente mia reggenza qui è stato fatto uno studio con l'Università sul problema. Interverrò subito con una circolare agli insegnanti per far diminuire drasticamente il carico giornaliero di libri».