Martedì 14 Dicembre 2021, 05:02

INFRUSTRUTTURE

Un nuovo importante incontro istituzionale per il comitato Chi salverà Ponte San Giovanni, favorevole al Nodino. Quello con la presidente della Regione Donatella Tesei e l'assessore alle Infrastrutture Enrico Melasecche. I rappresentanti del comitato cittadino, dopo l'incontro, spiegano che Tesei «ha confermato la volontà di giungere all'approvazione di un'opera che stemperi al massimo grado disagi e controversie che potrebbero ancora manifestarsi, anche alla luce delle necessità di cittadini, mondo produttivo e turistico. Allo stesso fine mira il recente intervento della Regione Umbria, finalizzato a consolidare il ruolo dell'aeroporto internazionale dell'Umbria, grazie al quale si sono aperte nuove rotte, che autorizzano concrete speranze di rinnovati e potenziati flussi turistici dall'Europa».

A Tesei e Melasecche, il Comitato ha chiesto di «riconvocare un tavolo di lavoro che metta insieme Anas e sindaci di Perugia e Torgiano intorno al nuovo progetto». Con una precisazione marcata anche in questa occasione di incontro istituzionale: «Il Nodino spiegano i cittadini in una nota - deve essere solo il primo passo in direzione dell'opera completa, il Nodo, che solo nella sua interezza potrà assolvere alle finalità strategiche per cui è stato concepito». Nell'occasione il comitato, tramite Luigi Ercolani, Fausto Cocciari, Giuliano Palmerini, Claudio Ricciarelli e Sergio Zara, ha sottolineato «l'ampia e spontanea adesione ricevuta da parte di cittadini appartenenti a tutta la larga fascia di territorio che gravita per i motivi più vari intorno a Perugia, accompagnata dall'apprezzamento di molti per chi ha voluto finalmente sollevare la cortina di reticenze e sottovalutazione di un problema di rilevanza nazionale e strategica».

Alla fine dell'incontro Tesei, racconta il comitato, ha ringraziato i rappresentanti. «Il Comitato ha espresso la propria soddisfazione per interesse alle proprie argomentazioni mostrato dalla governatrice e il ringraziamento per la sollecitudine con la quale è stato ricevuto ed ascoltato. Uguale apprezzamento è stato poi espresso per l'opera assidua di informazione e di appoggio che l'assessore Melasecche ha sempre prestato nei confronti delle iniziative e delle richieste di chiarimenti ricevute da parte del comitato».