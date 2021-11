Giovedì 25 Novembre 2021, 05:01

INFRASTRUTTURE

Sul Nodino nuovo vertice, stavolta fra il comitato Chi salverà Ponte San Giovanni, favorevole all'opera, e il Comune. Al tavolo con il sindaco Andrea Romizi e gli assessori Margherita Scoccia, Otello Numerini e Luca Merli, il portavoce del comitato Luigi Ercolani, Giuliano Palmerini, Claudio Ricciarelli, Alberto Beccafichi, Antonio Insolera, Ennio Cannoni e Sergio Zara. In una nota, il comitato spiega che «il sindaco si è dichiarato in un certo senso sorpreso dalla improvvisa riesplosione della polemica sull'opera, dopo che l'Anas sembrava aver rinunciato alla sua realizzazione, a fronte dell'opposizione manifestata all'epoca dalle comunità locali e recepite da Comune e Regione». Inoltre Romizi «di fronte alla riproposizione del progetto, con le correzioni migliorative che tengono conto di un miglior inserimento ambientale, si dichiara disponibile a riprendere in considerazione l'opera, auspicando l'apertura di un tavolo di confronto tra Regione, Comuni di Perugia e Torgiano per verificare tutti gli aspetti progettuali capaci di venire incontro alle esigenze di tutti i soggetti interessati». Si è dichiarato pronto a collaborare lo stesso comitato che ribadisce di non voler «creare contrasti con altre comunità del territorio, con le quali esistono affinità di lunga data, omogeneità di interessi e stretti rapporti anche personali». Il comitato ha anche spiegato di aver «analizzato il progetto, con le numerose modifiche mirate a eliminare le criticità esistenti nella precedente redazione» legate specialmente all'impatto ambientale, su cui avrebbe lavorato Anas.