INFRASTRUTTURE

La battaglia dei cittadini e delle associazioni contrarie alla realizzazione del Nodino continua. Stamani nuova manifestazione «Sciogliamo il Nodo di Perugia» in piazza Italia (dalle 10,30). L'obiettivo è riuscire a mettere intorno ad un tavolo i soggetti coinvolti per aprire un confronto e per chiarire in maniera limpida posizioni e intenzioni.

Intanto la direzione generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio ha risposto alla diffida presentata, su incarico di Italia Nostra, dall'avvocato Valeria Passeri. Ripercorrendo le tappe principali della vicenda, la direzione spiega che farà «opportune valutazioni» una volta che avrà acquisito gli elaborati relativi al progetto definitivo.

Sempre sul fronte del pressing con le istituzioni, ieri il coordinamento di comitati, associazioni e imprese, ha ricordato che nelle scorse ore il comitato Salviamo Collestrada ha inviato un'istanza, condivisa dal coordinamento, al ministero delle Infrastrutture, al ministero della Transizione ecologica e al ministero della Cultura «avverso la realizzazione del progetto volto a realizzare una variante alla E45 nel tratto Madonna del Piano-Collestrada». Elencando i punti cardine, viene specificato che «nell'istanza presentata si forniscono indicazioni di soluzioni eque e sostenibili che vanno ricercate nella mobilità alternativa, nel potenziamento del trasporto pubblico e ferroviario e nel potenziamento ad esempio della strada del Pantano».



Martedì 22 Giugno 2021, 05:02