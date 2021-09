Martedì 21 Settembre 2021, 05:04

INFRASTRUTTURE

Due diverse vedute da parte delle istituzioni e più di 8mila firme sul tavolo per dire no al progetto. È emerso dai vertici dei comitati Sciogliamo il Nodo di Perugia con Regione e Comune riguardo la realizzazione del Nodino, una bretella di 7 chilometri sulla E45 tra Collestrada e Madonna del Piano. Al vertice con la Regione, presenti la presidente Donatella Tesei e l'assessore Enrico Melasecche (Infrastrutture), c'era una delegazione composta da Simonetta Cianetti e Pietro Floris (coordinamento), il consulente tecnico Alessandro Severi, Luigi Fressoia (Italia Nostra), Raoul Segatori (Fai), Francesca Canalicchi e Gabriele Mancini (Salviamo Collestrada). Presenti il sindaco di Torgiano Liberti e gli assessori del Comune di Perugia Scoccia (Urbanistica) e Numerini (Lavori pubblici). «Dopo gli interventi, e per giunta dopo mesi e decine di comunicazioni scritte del coordinamento alla Regione, la presidente Tesei non ha dato risposte immediate, ma si è limitata a promettere di valutare le evidenze, pur non fissando una data ed una modalità per comunicare al coordinamento le sue considerazioni». «Diverso invece l'esito dell'incontro della stessa delegazione con il sindaco Andrea Romizi. Ha confermato la posizione dell'amministrazione comunale già assunta in una recente delibera, che ha espresso parere contrario alla realizzazione del Nodino, analogamente al Comune di Torgiano». Romizi ha poi «invitato il Comitato a prendere contatto con gli assessorati comunali competenti per valutare le posizioni per perseguire gli interessi della comunità, nei confronti di un progetto che rischia di danneggiare pesantemente il territorio di Perugia e dell'Umbria».