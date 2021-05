25 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







INFERTILITÀ

Un team di ricercatori composto da scienziati dell'Università degli Studi (Giovanni Luca, Riccardo Calafiore e Sara Parrettini) e dell'Università di Roma Tor Vergata (Emmanuele Jannini e Andrea Sansone), ha effettuato un'accurata analisi della letteratura finalizzato ad individuare le ricadute dell'infertilità sulla sessualità, e ad indagare come le tecniche di procreazione medicalmente assistita possano influire sulla salute sessuale della coppia. Il lavoro è stato pubblicato sul Journal of Endocrinological Investigation. L'infertilità coinvolge circa una coppia su sei. Fattori maschili, femminili e di coppia sono coinvolti nella patogenesi dell'infertilità, rendendo necessaria una valutazione multidisciplinare che coinvolga numerosi specialisti al fine di valutare la presenza di fattori di rischio e le possibilità terapeutiche. Il ricorso alle tecniche di Pma ha consentito a numerose coppie di ottenere una o più gravidanze. Tuttavia l'eccessiva medicalizzazione della mancata fertilità rappresenta a sua volta un fattore di rischio per ulteriori problematiche a carico della sfera della salute sessuale. Il team di ricerca ha esaminato separatamente gli effetti dell'infertilità e delle tecniche di Pma e, valutando gli effetti negli uomini, nelle donne e nelle coppie, ha coniato la definizione di una nuova sindrome in cui i disturbi della sessualità e della fertilità diventano una singola entità clinica.