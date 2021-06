SICUREZZA

Ha dato in escandescenze in vari modi, ma contro i carabinieri e lo spray al peperoncino non ha potuto fare nulla. Storia di una serata movimentata in centro storico, ora che le restrizioni si sono allentate e la gente può tornare a godersi la bellezza dell'acropoli.

Purtroppo però c'è sempre qualcuno che vuole rovinare le serate alle persone: è il caso di un ragazzo di origini ivoriane, residente nella zona di Corciano, arrestato in flagranza di reato dai carabinieri.

In particolare il ragazzo, probabilmente reso particolarmente molesto dal notevole consumo di alcol, dopo aver infastidito gli avventori di due ristoranti ha opposto fattiva resistenza nei confronti dei militari intervenuti, prima di essere bloccato al termine di una breve colluttazione, anche mediante l'utilizzo dello spray urticante.

Nella circostanza, l'ivoriano non ha riportato lesioni, mentre uno dei carabinieri, accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della misericordia, è stato riscontrato affetto da un trauma distorsivo al ginocchio e giudicato guaribile in una decina di giorni.

Il giovane, dopo essere stato trattenuto in camera di sicurezza, nella mattinata di ieri è stato condotto innanzi all'autorità giudiziaria e giudicato con rito direttissimo, all'esito del quale l'arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

