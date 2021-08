Domenica 1 Agosto 2021, 05:01

IL CASO

Tragedia sfiorata ieri sera nell'acropoli quando un uomo, colto da un malore, si è accasciato a terra esanime. Un fatto che è accaduto in via Mazzini proprio nell'ora in cui le vie del centro sti riempiono di visitatori pronti per trascorrere una serata estiva passeggiando o seduti bevendo un drink.

Erano poco dopo le 22 quando un uomo di 53 anni si è seduto ad uno dei tanti tavolini che riempiono la via in attesa della cameriera a cui ordinare qualcosa da bere. Intorno a lui la movida di un normale venerdì d'estate: i tavoli di bar e ristoranti pieni di avventori, un po' di musica per ravvivare la via. Tutto d'un tratto il 53enne si è accasciato a terra colto da un malore. La situazione è apparsa subito gravissima e molte persone sono accorse in aiuto dell'uomo.

Mentre qualcuno ha chiamato 118, una donna, un medico seduta a cena proprio allo stesso locale, si è prodigata per effettuare un massaggio cardiaco utilizzando il defibrillatore che si trova in piazza Matteotti. Venti lunghi minuti in cui la dottoressa ha fatto ripartire il cuore dell'uomo con due scariche, salvandogli la vita.

L'ARRIVO DEL 118

Dopo qualche minuto sono arrivati gli operatori del 118 che per soccorrere l'uomo proprio a metà di via Mazzini hanno dovuto superare un ostacolo. Infatti non è stato così facile avvicinare l'ambulanza all'uomo.

Questo perché l'accesso da piazza Matteotti è impossibilitata sia per la presenza dei paletti dissuasori della sosta che per la presenza di dehors e tavolini. Così l'ambulanza a sirene spiegate ha dovuto raggiungere prima piazza IV Novembre, entrare lungo corso Vannucci. Ma anche nella parte alta di via Mazzini l'accesso era impossibilitato dai tanti dehors, tavoli e sedie.

Raggiunto l'uomo a piedi e caricato in barella, l'ambulanza si è mossa velocemente in direzione del pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia dove è stato assistito dal dottor Federico Paoletti che gli ha diagnosticato un infarto miocardico acuto.

EMODINAMICA

Poi subito in Emodinamica dove è stata vista l'occlusione della coronaria discendente anteriore che ha portato l'arresto cardiaco per fibrillazione ventricolare. L'uomo, un veterinario di Tripoli, Libia, ora è cosciente e vigile. Ed ecco che la casualità di essere colti da infarto e la fortuna di ritrovarsi vicino ad un medico e ad un defibrillatore, hanno determinato il lieto fine.

Cristiana Mapelli

