SCUOLA

Per le tre scuole dell'Infanzia comunali, Flauto Magico a Santa Lucia, Lampada Magica a Case Bruciate e il Tiglio in via XIV Settembre, si sono aperte le iscrizioni (e saranno possibili fino al 28 gennaio). Per consentire ai genitori di valutare le strutture, sono stati organizzati alcuni open day con una duplice modalità. Il 13 alle ore 18 è previsto un incontro on line su piattaforma webex (il link nel sito perugiacomunica.comune.perugia.it)

Durante il quale verranno presentate le tre scuole dell'infanzia in modo collegiale. L'accesso alla riunione è libero. Invece il 18 e 21 gennaio sono previste, esclusivamente su prenotazione, le visite in presenza con

orari dalle ore 17.30 alle ore 19.30. Accesso in modo alternato per gruppi di 5 coppie di genitori contemporaneamente con un tempo dedicato all'interno del quale potrà essere visitata la scuola e si potranno ricevere alcune informazioni da parte dei coordinatori pedagogici e delle insegnanti. È consentito l'accesso solo alle persone in possesso di green pass (forma base) e di mascherina Ffp2. È possibile prenotarsi inviando una mail ai seguenti indirizzi: per Il flauto magico a m.lancellotti@comune.perugia.it; per il Tiglio a b.manganelli@comune.perugia.it; per la lampada magica a t.mearelli@comune.perugia.it. Per informazioni contattare i numeri di telefono 075/5773824 oppure 075/5773793. La prenotazione è possibile fino ad esaurimento posti.