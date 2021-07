Venerdì 30 Luglio 2021, 05:01

Indagini in corso. Per stabilire con esattezza l'origine dei tre roghi che ha dato il via al maxi incendio di mercoledì pomeriggio a Castel Rigone. Le investigazioni da parte dei carabinieri forestali, diretti dal colonnello Gaetano Palescandolo, sono in corso anche se l'ipotesi principale al momento resta quella dei roghi originati dal corto circuito di un palo della corrente.

Continuano gli incendi. Da Castel Rigone a Bastia. Gran parte del manto erboso del campo sportivo di Tordandrea è stato bruciato. Le fiamme sono arrivate a lambire alcune abitazioni senza però provocare danni rilevanti grazie all'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Assisi. L'assessore allo Sport Veronica Cavallucci: «Ringraziamo vigili del fuoco e forze dell'ordine per essere prontamente intervenuti. Ora proseguiranno nella ricerca delle responsabilità. Rinnoviamo l'appello ai cittadini, onde evitare il rischio di incendi, a segnalare immediatamente al 115 ogni fuoco sospetto. Ricordiamo inoltre che è attivo il gruppo comunale di Protezione Civile per il rischio incendi su tutto il territorio comunale». Sono andati in fumo anche tre grandi pini allo svincolo di Bastia Umbra della superstrada. Il fuoco ha interessato circa ottocento metri quadrati di superficie. Le fiamme sono divampate nel fosso che lambisce l'arteria. L'incendio è stato probabilmente originato dalla sigaretta lanciata dal finestrino di una vettura in transito.

Massimiliano Camilletti