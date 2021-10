Giovedì 21 Ottobre 2021, 05:02

IL CASO

Dopo il pronunciamento-bocciatura dell'Anac relativo alla convenzione tra Comune e Sipa per la gestione dei parcheggi in città, sul tavolo della giunta ieri è arrivata la pratica di un accordo conciliativo. Una pratica che ha ricevuto il via libera e che dunque porterà alla firma dell'intesa. L'accordo conciliativo prevede un riequilibrio in favore del Comune da spalmare negli anni, fin verso la scadenza della convenzione. La cifra, una maggiorazione del canone fisso annuale, è importante. Attualizzata con gli interessi, supera i 900mila euro che saranno pagati nel corso di 15 anni. È uno dei punti deliberati ieri in giunta e facenti parte la conciliazione fra le due parti.

LE TAPPE

Come emerso lo scorso luglio, nel mirino dell'Autorità nazionale anticorruzione, sono finite due revisioni della convenzione originaria fra Comune e Sipa. Convenzione che regola la gestione di tutti i parcheggi a sbarra e delle strisce blu in città. I particolari erano emersi da una determinazione dirigenziale, la numero 1520, dell'unità operativa Mobilità e infrastrutture del Comune, che aveva ripercorso tutti i punti di un lungo percorso. La prima revisione del piano economico finanziario e della convenzione, arrivata dopo la realizzazione del parcheggio di Pian di Massiano, prese forma con una delibera di giunta del dicembre 2009, poi diventata atto integrativo della convenzione nel 2013. La seconda è invece del 2017, quando da parte di Sipa arrivò, fra le altre cose, anche una proposta per la ristrutturazione del parcheggio Mercato Coperto. Anche questa fase passò per una delibera della giunta comunale.

La determinazione dirigenziale 1520 spiegava che l'Anac, con la delibera 417 dello scorso giugno «adduce una serie di illegittimità asseritamente riscontrate nelle due fasi di rinegoziazione del contratto di concessione ed incentrate, a suo parere, in un'errata valutazione dei presupposti e delle condizioni poste a base del riequilibrio del pef e della revisione della convenzione».

LA CONCILIAZIONE

Il Comune, preso atto delle indicazioni, che escludevano comunque particolari illegittimità, aveva subito aperto un canale con Sipa per valutare «congiuntamente una revisione della convenzione mediante rinegoziazione delle condizioni contrattuali e una revisione del piano economico-finanziario». La società fu invitata a formalizzare una proposta di revisione della convenzione. Revisione ieri arrivata nel tavolo della giunta, che ha dato via libera all'accordo conciliativo. Riguardo la questione del Mercato Coperto, la nuova situazione delineata non inficia l'ammodernamento del parcheggio.