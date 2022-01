Mercoledì 19 Gennaio 2022, 05:01

L'ALLERTA

Occhio allo spione. Brutale, ma essenzialmente vero: nei quartieri e nelle frazioni maggiormente sotto scacco delle scorribande dei ladri c'è la convinzione della presenza di un basista che vive e risiede proprio in zona, che guarda, osserva, registra movimenti, orari e abitudini e poi comunica tutto ai complici che sanno così dove andare e quando andare.

Una convinzione, si racconta, dovuta al susseguirsi di colpi in cui ci sono elementi comuni rappresentati dall'essere avvenuti appena i proprietari lasciano casa incustodita o andando a visitare case ed abitazioni in cui c'è la convinzione di avere qualcosa di importante da rubare.

Chiaro poi come, specie nei quartieri più popolosi come San Sisto o Ferro di Cavallo, ci sia anche molta componente di casualità (nel senso che magari una volta scelto un condominio vengono presi di mira diversi appartamenti) eppure la sensazione di quasi tutti è che i ladri nella maggior parte dei casi sappiano dove andare a colpire

GLI ULTIMI ASSALTI

Ne sono particolarmente convinti nella zona che va da Pila a Castel del Piano e fino a San Martino in Colle per arrivare anche a San Biagio della Valle e Spina, dunque nel territorio del comune di Marsciano. Nelle ultime ore, le chat tra residenti a Pila e anche i social network sono tornati a raccontare di altri furti: «Anche al centro del paese» racconta un residente. Ma l'attenzione e la tensione sono alte in tutta la zona, fino a San Martino in Colle. Questo perché, sia nei colpi delle ultime ore quanto per quelli delle settimane precedenti, c'è sempre la sensazione di essere stati studiati. Dal basista prima e dai ladri poi: «Ti pedinano, osservano i tuoi spostamenti e quando lasci casa vuota intervengono. Senza parlare di alcuni furti con persone in casa che stavano cenando. Non hanno paura di nulla» racconta un residente vittima di un furto nel periodo tra Natale e l'inizio dell'anno. Come già fatto qualche giorno fa, inoltre, vengono indicate un'Audi e un T-roc della Wolkswagen come due auto più che sospette.

SUPER CONTROLLI

Paura e rabbia, ma anche il supporto da parte delle forze dell'ordine. Perché polizia e carabinieri non stanno certo a guardare e, fin già dal periodo pre natalizio ma specie negli ultimi giorni, hanno rafforzato le pattuglie in strada per il controllo del territorio e in particolare per prevenire e intercettare il fenomeno furti. Di ulteriore notevole importanza è anche il contatto diretto con i cittadini, non solo invitandoli a segnalare ogni movimento sospetto ma anche raccogliendo elementi attraverso le denunce per i furti o i tentati furti subiti.

Importantissimi poi continuano ad essere alcuni accorgimenti come quello di lasciare sempre una luce accesa quando non si è in casa o stare in contatto con i vicini per un controllo reciproco delle case.

Michele Milletti

